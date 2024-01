Risque maximum sur les rives de la Rivière des Pluies : Les habitants invités à évacuer les lieux

En raison d'un danger imminent sur les rives de la Rivière des pluies dans la zone comprise entre l’entrée de Moka et le pont métallique, les habitants sont invités à évacuer les lieu.

Communiqué de la Ville de Sainte-Marie :

La préfecture signale un état de risque maximum sur les rives de la Rivière des Pluies, dans la zone comprise entre l’entrée de Moka et le pont métallique. Face à la menace de crues sans précédent, les habitants de cette zone sont invités à évacuer les lieux et à se faire héberger. À défaut, ils peuvent rejoindre le centre d’accueil de Duparc en contant le 18.

Plus généralement, les habitants de Sainte-Marie vivant en bordure de ravine sont invités, dans la mesure du possible, à prendre les mêmes précautions.

Nous invitons la population à la plus grande prudence et à la plus grande vigilance.