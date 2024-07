Quelle température fera-t-il à La Réunion en 2080 ?

Par exemple, dans un scénario à fortes émissions, Paris pourrait voir ses étés devenir 5,8 degrés plus chauds et 13,8% plus secs d’ici 2080, se rapprochant ainsi du climat actuel de la région des Marches en Italie. De même, Montpellier pourrait connaître un climat similaire à celui de Palerme, en Sicile, aujourd’hui. Dans le sud de la France, Toulouse pourrait voir ses étés gagner 6,8 degrés, se rapprochant du climat des Pouilles, en Italie​ (Phys.org)​.

Nous avons fait le test pour Saint-Denis. En 2080, les étés devraient être 2,8°C plus chauds qu’aujourd’hui et 6,5% plus humides. Les hivers devraient être 2,2°C plus chauds et 6,9% plus secs.

Fitzpatrick souligne que cette carte vise à rendre les prédictions climatiques plus concrètes et personnelles pour le public, en montrant comment des villes spécifiques seront affectées. Il espère que cela encouragera les gens à prendre conscience de l’urgence de la situation et à agir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Pour explorer comment le climat de votre ville pourrait changer, vous pouvez consulter l’outil interactif développé par Fitzpatrick et ses collègues​ (Phys.org)​.