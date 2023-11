Quatre ministres en visite à La Réunion cette semaine

Le ministre délégué chargé des Outre-mer, la ministre de la Culture, le ministre délégué chargé du Numérique et le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, de l'Attractivité et des Français de l'étranger seront à La Réunion entre mercredi et vendredi. Parmi les événements les plus attendus durant leur passage sur l'île, l'ouverture des "French Tech Days" et un point d'étape sur la fin des travaux de restauration du pont suspendu de la Rivière de l'Est. La préfecture fait le point dans un communiqué.