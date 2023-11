Quatre ministres en visite à La Réunion cette semaine

Le ministre délégué chargé des Outre-mer, la ministre de la Culture, le ministre délégué chargé du Numérique et le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, de l’Attractivité et des Français de l’étranger seront à La Réunion entre mercredi et vendredi. Parmi les événements les plus attendus durant leur passage sur l’île, l’ouverture des « French Tech Days » et un point d’étape sur la fin des travaux de restauration du pont suspendu de la Rivière de l’Est. La préfecture fait le point dans un communiqué.