Pôle emploi devient France Travail partout sur le territoire national

Le 1er janvier 2024 a marqué le début d’une transition progressive dans le secteur de l’emploi en France. France Travail remplacera petit à petit Pôle emploi dans le cadre de l’application de la Loi pour le plein emploi.

Cette évolution a pour but d’apporter une réponse plus adaptée à ceux étant les plus éloignés de l’emploi. France travail effectuera les mêmes missions que Pôle emploi avec quelques ajustements. Voici les changements qui vont s’opérer dans les semaines à venir.

Dans quelle mesure le service va changer ?

Les conditions d’accueil ne changent pas pour ceux qui se sont déjà inscrits à Pôle emploi. Ils pourront se rendre dans les mêmes locaux et bénéficieront toujours des mêmes prestations.

L’accès à l’espace personnel se fera toujours depuis l’ancien site. Les démarches se feront à l’adresse francetravail.fr dès février. Dorénavant, les procédures d’inscription seront les mêmes pour tous les opérateurs du service public de l’emploi.

Un contrat d’engagement pour les bénéficiaires du RSA

Pour atteindre les objectifs fixés dans la Loi pour le plein emploi, de nouvelles conditions vont être adoptées. Le texte prévoit d’imposer à tous les bénéficiaires du RSA un contrat d’engagement.

Ce contrat, rempli en accord avec l’accompagnateur, déterminera l’intensité du suivi avec un minimum de 15 heures hebdomadaires. Ces heures seront dédiées à des activités favorisant l’insertion professionnelle.

Le service de l’emploi fonctionnera en réseau organisé autour de France Travail. Les institutions comme CAP emploi ou les missions locales seront unifiées sous la même bannière.

Cette collaboration permettra de mettre en commun les dossiers pour éviter des problèmes d’ordre pratique pour les candidats inscrits dans plusieurs services différents.

Un dispositif déjà déployé à La Réunion

Les mesures du contrat d’engagement ont déjà été expérimentées sur l’île, comme dans de nombreux départements Français. Cette première tentative visait à faire ressortir les spécificités du territoire en matière de chômage.

À La Réunion, 2.200 Réunionnais ont fait l’expérience de ce suivi sur mesure. Des conseillers ont été mobilisés auprès des demandeurs d’emploi pour les accompagner.

Les trois facteurs limitant le plus l’accès à l’emploi sur l’île sont la garde d’enfant, la mobilité et les qualifications. Ces données seront étudiées par la nouvelle structure pour optimiser le déploiement de France Travail.

Dans la pratique, mobiliser un tel dispositif à grande échelle représente une autre difficulté. Avec 50 demandeurs d’emploi par conseiller, France Travail avait les ressources pour réaliser l’expérimentation auprès de 2.200 personnes sur l’île. Mais lorsque les accompagnateurs devront suivre 90.000 individus en recherche d’emploi, cela sera un défi d’une ampleur totalement différente.