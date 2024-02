Pluies sur une large moitié Est de l’île

Les pluies sont de retour et gagnent une large partie est de l'île.

Le bulletin de Météo France Réunion :

Après une nuit passagèrement humide sur le quart Sud-Est du département avec plus de 11 mm relevé au Tremblet, l’île se retrouve coupée en deux en début de journée.

En effet, alors que le temps est agréable à l’ouest d’une ligne Saint-Denis / Saint-Joseph, l’ambiance est moins lumineuse à l’est avec un ciel globalement plus nuageux et des averses qui s’invitent par moment entre Saint-Benoît et Saint-Philippe.

À la mi-journée, les nuages se développent dans l’intérieur et l’humidité gagne du terrain avec des averses touchant aussi les hauts de l’est et les hauts du nord dans l’après-midi.

Le soleil résiste sur les littoraux du Nord-Ouest, de l’ouest et du Sud-Ouest.

Les températures maximales sont de l’ordre de 17 à 19°C au Maïdo et au Volcan, 28 à 31°C sur le littoral et 23 à 25°C dans les cirques.

L’alizé souffle de façon modérée entre Saint-Denis et le Port mais aussi sur le Sud Sauvage avec des rafales voisines de 50 km/h. Sur la façade ouest, les brises dominent avec un petit vent de sud le long des plages.

La mer est peu agitée à localement agitée.