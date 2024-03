Persistance de conditions humides à La Réunion en ce début de semaine

Perturbation tropicale n°8



Le centre du 8ème système dépressionnaire tropical de cette saison est actuellement en train d’entrer sur les terres malgaches, à proximité de la ville d’Antsiranana/Diego Suarez. Et c’est finalement au stade de perturbation tropicale que ce système aura atteint la Grande Ile, l’intensification ayant été contrainte par du cisaillement en altitude. Mais, si cette faible intensité va limiter le risque de vent fort, des fortes pluies vont tout de même impacter une vaste partie du territoire. Ainsi, il est toujours attendu entre 100 et 200 mm de pluie sur les zones concernées au cours des prochaines 24/36h.

D’ici à lundi soir, le phénomène va traverser rapidement Madagascar d’est en ouest et ressortir sur le Canal du Mozambique, à une centaine de kilomètres au sud de Mayotte. Cette dernière devrait d’ailleurs, elle aussi, subir de fortes pluies en lien avec la perturbation, de 100 à 150 mm en 12h sont prévus par Météo France. L’île a d’ailleurs été placée en vigilance orange fortes pluies/orages à compter de minuit.

A La Réunion

La dégradation pluvio-orageuse prévue sur notre île la nuit dernière et ce dimanche aura finalement été moins « violente » que prévue…même si l’on aura quand même relevé 60 mm de pluie à Takamaka, 100 mm sur les hauts de Ste Rose ou encore 115 mm du côté du Baril.

En ce début de soirée, des pluies orageuses transitent devant St Denis et des averses modérées cheminent en direction des côtes nord-est en provenance du large. Ces observations vont dans le sens d’une masse d’air toujours humide et instable, encore propice aux averses potentiellement marquées. C’est d’ailleurs le menu de la nuit prochaine et de la journée de demain avec des conditions prévues humide sur le Nord et l’Est puis sur les hauts de l’Ouest et du Sud l’après-midi. A priori, là encore, rien d’exceptionnel avec des « averses de saison ».

La Réunion est toujours en vigilance jaune fortes pluies/orages pour la nuit et cela jusqu’à lundi 07h00 : carte des vigilances de Météo France