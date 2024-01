Pêche : La Sapmer vend sa filiale mauricienne

Copernicus, programme de l’Union européenne qui collecte et restitue des données de qualité et actualisées de manière continue portant sur l’état de la Terre, a publié ce mardi son bilan climatique de l’année 2023. Il révèle que 2023 a été l’année la plus chaude jamais mesurée à l’échelle mondiale avec une température moyenne de 14,98°C, soit 1,48°C de plus qu’à l’ère préindustrielle (1850-1900).