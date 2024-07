Paris 2024 : La presse internationale salue une cérémonie d’ouverture exceptionnelle

« Meilleure cérémonie de l’histoire » pour le journal Marca en Espagne, « Éblouissant » pour la chaîne CNN aux Etats-Unis, « Brillamment frénétique » pour la BBC britannique, « Une superproduction » pour le titre italien la Gazzetta dello Sport. La presse internationale est dithyrambique au moment de juger le spectacle offert par Paris 2024 auquel des milliards de téléspectateurs ont assisté en plus des 350 000 privilégiés postés le long de la Seine.

Selon le correspondant du New York Times à Paris, les organisateurs français « ont passé des années à planifier ce moment phare du pays, et ce fut un chef-d’oeuvre d’histoire et de surprise, de kitsch et de sport, d’art et de mode ». Les différents tableaux ont réussi à sublimer la toujours très longue parade des athlètes.

Des mariages inattendus

La France avait promis de pousser les murs du stade pour rendre « unique » la cérémonie d’ouverture et le résultat a été grandiose si l’on en croit les avis de la presse étrangère. Le défi logistique était immense à réaliser. Des centaines de bateaux ont transporté près de 7 000 athlètes le long d’un parcours de près de six kilomètres, le tout entrecoupé de performances scéniques de danse, de mode, d’hommages à d’illustres femmes françaises et de musique avec les célèbres Lady Gaga entonnant, en français s’il-vous-plaît, « Mon truc en plume » de Zizi Jeanmaire, ou tout aussi étonnant, l’orchestre de la Garde républicaine aux pas cadencés sur du Aya Nakamura. L’artiste franco-malienne a revisité le célèbre « For me Formidable » de Charles Aznavour. Improbable, inattendu, innovant.

« Il n’y a jamais eu de spectacle comme celui-ci ! » écrit le quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung. Même appréciation pour le Times of India impressionné par « l’ouverture olympique la plus tentaculaire et la plus élaborée de tous les temps ». « Une cérémonie axée sur la diversité », ajoute le quotidien brésilien Folha de São Paulo. La presse espagnole donne assurément la meilleure note artistique possible en la qualifiant de « meilleure cérémonie de l’histoire » pour Marca et El Pais reconnaît que « Paris a émerveillé le monde sous le déluge ».

Et ce n’est pourtant pas cette pluie qui aura réussi à éteindre la flamme olympique portée par ses derniers porteurs, les champions venus d’Outre-mer Marie-José Pérec et Teddy Riner, qui ont passé un dernier relais frissonnant à Céline Dion interprétant le mythique « L’hymne à l’amour » d’Edith Piaf du haut de la Tour Eiffel. Epoustouflant.