Nouvelle cyclogenèse : future tempête ou vrai « zef kler » ?

En cette deuxième partie de semaine aux conditions météo plus calmes, nous allons nous intéresser de manière un peu plus assidue (quitte à parler un peu technique) à la cyclogenèse attendue au cours du week-end. Cela va être d'autant plus intéressant que le risque pour Les Mascareignes parait, à l'heure actuelle, quasi nul. Ce sera donc juste pour comprendre et pour le fun 😉

Tout d’abord, voici deux petits éléments de langage préalables pour démarrer :

1- Qu’est-ce qu’une « cyclogenèse« 👉 Il s’agit du processus de développement d’un phénomène dépressionnaire tropical (dépression, tempête ou cyclone).

2- Qu’est-ce qu’un modèle numérique de prévision météorologiques 👉 Il s’agit de logiciels permettant de prévoir à un instant T comment se présentera l’atmosphère au cours des prochaines heures ou jours (pluie, vent, température etc.). Ces simulations sont, par nature même, imparfaites.

Pour donner un exemple grand public, sur l’application Windy, vous pouvez accéder aux prévisions automatiques (sans intervention humaine donc) de 4 modèles numériques de prévisions différents (ECMWF, GFS, ICON et AROME).

Bon, encore faut-il pouvoir pleinement les comprendre et en connaître les limites…je vous l’accorde. Il y a finalement tellement de « Jean-Michel-Windy » 😂

L’état actuel de la prévision

Depuis la fin du week-end dernier, les principaux modèles numériques prévoient l’émergence d’une nouvelle cyclogenèse au nord-est des Mascareignes, plutôt en fin de semaine.

Le précurseur (embryon) identifié dans notre article d’hier au nord de La Réunion s’est finalement dissipé. Ce soir, 2 petites zones perturbées distinctes sont identifiables sur notre zone : l’une au nord de Madagascar et l’autre à l’Est des Chagos. Selon les modèles numériques, c’est de cette dernière dont pourrait partir cette nouvelle cyclogenèse.

Petit aparté rapide, comme évoqué plus haut, les modèles numériques sont imparfaits car techniquement dans l’incapacité de simuler l’atmosphère et tout les phénomènes complexes qui s’y produisent de manière rigoureusement identique. Et malgré le progrès technologique phénoménal des dernières années, cette imperfection se traduit, à l’usage, par l’incertitude de la prévision météorologique…Vous savez, le fameux « la météo lé mentér » ?!

C’est donc pour cela que nous, Actus Météo 974 (au même titre que les météorologues professionnels), usons et abusons du conditionnel quand on parle de prévision 😉 Mais bref, continuons !

A l’heure actuelle, si on tient à ne pas passer pour un charlatan, voici ce que l’on peut dire avec un minimum de confiance dans la prévision :

➡️ Une cyclogenèse devrait démarrer au nord des Mascareignes entre vendredi et dimanche

➡️ L’embryon en développement devrait se déplacer rapidement en direction de la côte est malgache

➡️ Cet embryon devrait transiter au nord des Mascareignes à distance « raisonnable » (>300 km)

➡️ Le risque que l’embryon ne devienne une tempête avant d’atteindre Madagascar est considéré comme modéré, par Météo France (30 à 60%). Ce n’est donc pas encore gagné pour un « futur FILIPO ».

Il faut savoir rester humble et prudent lorsque l’on veut parler sérieusement de prévisions météorologiques. Surtout, si on ne veut pas jouer le jeu du #SardineWars ou #TouchMonPackDeLo 😂😂