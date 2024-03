Non, Saint Pierre ne sera pas un Saint Joseph Bis !

La section PLR de Saint Pierre s'est réunie ce mercredi 12 mars pour continuer le travail militant et d'engagement citoyen de préparation des échéances électorales.

Pour rappel, lors des dernières régionales de 2021 à saint pierre, au premier tour, la liste PLR fait 22,86 %, la liste PS fait 19,92 % et la liste du Progrès fait 5,33%.

A l’aube des municipales de 2026, on nous impose une politique politicienne. En effet, la direction du PLR a décidé de laisser Patrick Lebreton fondateur du parti Saint Josephois, le Progrès, choisir une tête de liste (de Saint Joseph) pour Saint Pierre…Mais où va le monde !

Nous référent et adhérents de la délégation du PLR de Saint Pierre, (élu par vote des adhérents à l’unanimité de cette section) composée de plus de 92 adhérents, à l’origine d’un rassemblement d’une gauche Uni à Saint-Pierre, sommes consternés par le fait que nous avons été marchandés. Malgré le fait que nous avons une vraie affection pour la population de Saint Joseph, leurs responsables politiques est à l’origine d’une vraie trahison …

Cette décision a été prise sans concertation ni aucune considération pour les adhérents de la section PLR de Saint-Pierre. Cette décision arbitraire, révélatrice d’une politique du passé vient bafouer les valeurs d’un mouvement sensé être basé sur le principe de la démocratie, des valeurs humaines et de projets participatifs. Conformément à ce que la charte du mouvement annonçait, « un rassemblement des générations qui sollicite l’expérience des anciens et se met à l’écoute des aspirations des plus jeunes ; qui s’enrichit de l’expression citoyenne, de toutes les intelligences, du débat critique ».

Les militants portent toujours ces valeurs. Au-delà du mépris, nous ne changerons pas. Ce ne sont pas les dirigeants qui font le parti mais bien les militants.

Nous continuerons avec toutes les forces vives de Saint-Pierre à mener les valeurs qui sont les nôtres !

Un front Saint Pierrois (d’hommes et de femmes engagés, de la société civile, au-delà de toute clivage politique), portera une liste pour ces municipales 2026.

Les militants soutiendront cette liste.

Daniel Gracienne Référent de section PLR Saint Pierre

Stephane Albora adhérent de section PLR Saint Pierre