Nicolas Gourdon remporte le Trail de Bourbon 2023

Nicolas Gourdon est le premier à être arrivé au bout des 109 km et 6256 m de dénivelé positif du Trail de Bourbon 2023. Il termine la course en 12 heures et 17 minutes. Le Haut-Savoyard de 28 ans poursuit une belle année sur le circuit de l'ultra. Le professeur a remporté l'Ultra Tour du Beaufortain qui s'est couru sur 114 km et est arrivé 2ème du Grand Trail des Ecrins (34 km) et du Vibram Trail Mottarone (44 km). Sandy Réthoret le talonne 11 minutes après. Celui qui est également professeur d'éducation physique, à Mayotte, possède déjà de belles références sur le Grand Raid. L'originaire de Loire-Atlantique progresse. Il était arrivé 5ème de la Mascareignes l'an dernier et 17ème en 2021. Enfin, l'Etang-Saléen Mathieu Desserprit complète le podium. Il arrive 3ème après 12h50 sur les sentiers. Lui aussi améliore sa performance sur le TDB. Il était arrivé 7ème l'an dernier et 13ème en 2021.