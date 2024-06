Nexa : « La Réunion, Terre d’excellence sportive »

Paris, le 31 mai 2024 – NEXA, l’Agence de Développement de La Réunion, la Région Réunion, et l’Ile de La Réunion Tourisme présentent la marque territoriale La Réunion au national. Actualité oblige avec les internationaux de tennis de Roland Garros, célèbre aviateur réunionnais, et la préparation des JO de Paris, c’est sous le prisme de l’excellence sportive, que vient s’illustrer l’une des facettes de la raison d’être de cette marque, en soutien à l’attractivité du territoire.

Une dynamique qui prend de l’ampleur

Ce vendredi 31 mai près d’une centaine de participants ont marqué par leur présence le déploiement de cette démarche collective, différentes personnalités du sport de haut niveau (Fabrice Abriel, Florent Baxs, Valerie Gauvin, Emmanuelle Girard, Guillaume Hoarau, Alice Maxence Lambert Lemoigne, Daniel Narcisse, Pauline Payet, Rudy Sautron et avec le soutien de Dimitri Payet retenu au Brésil par le championnat qui débute), des acteurs institutionnels au national, l’Ambassadeur de Maurice en France, la seconde secrétaire de l’Ambassade de l’Inde en France, des acteurs du monde de l’économie et du sport, et les médias nationaux de l’économie, du sport et du tourisme. Un temps fort pour partager cette ambition forte qui émane d’une terre française et européenne au cœur de l’océan Indien, qui dispose d’atouts uniques et d’une dynamique positive pour gagner en visibilité.

La Réunion, à la rencontre des mondes, meeting the word

Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la stratégie régionale la Nouvelle Economie, dont l’une des priorités est d’outiller les acteurs locaux qui s’engagent vers de nouveaux développements à l’international. Pour les outre-mer la question de la visibilité à l’international est un défi qui s’impose à tous les territoires, de manière encore plus forte que pour n’importe quelle région de l’hexagone. Economie, sport, culture, recherche, formation, gastronomie, technologie, innovation, numérique, … Après 3 ans de travaux et forte de la mobilisation de plus d’une centaine d’acteurs locaux, La Réunion démontre que sa stratégie se fonde sur des atouts forts à faire connaitre.

Cette rencontre s’est tenue à la mairie du 16ème arrondissement, lieu d’accueil du stade portant le nom du Réunionnais Roland Garros. Ce rapprochement avec la Fédération Française de Tennis a été permis par l’action de la 1ère adjointe au Maire, Samia Badat Karam, une réunionnaise également engagée pour soutenir les actions de valorisation de son île.

Pour Pascal PLANTE, Président de Nexa, l’Agence de développement en charge également de l’attractivité économique, « c’est donc sur la thématique du sport que nous avons voulu mettre en lumière ici à Paris la nouvelle stratégie de notre territoire. La mise en lumière de nos talents sportifs et la capacité de La Réunion à générer des événements sportifs inédits compte tenu des spécificités uniques d’un territoire aux mille visages et aux mille paysages. C’est aussi sous l’angle du sport comme levier d’activités économiques et touristiques que nous engageons nos actions aujourd’hui sous le prisme d’un agenda sportif riche avec le tournoi de Roland Garros et les JO de Paris 2024 qui démarrent maintenant dans quelques semaines ».

Porter haut les couleurs de notre île à l’international

Après la séquence de révélation de la marque par la Région Réunion, les sportifs présents ont pris la parole pour montrer leur attachement et leur fierté d’être aux côtés du territoire dans ce moment de valorisation de La Réunion. Jean Yves Dennemont, Président de la ligue de Tennis de La Réunion a rappelé l’empreinte de Roland Garros et ce lien historique entre La Réunion et les internationaux de tennis, qui font la notoriété de cet illustre Réunionnais dans le monde entier.

Le sport, levier de retombées économiques pour le territoire

2 tables rondes ont également animé la matinée d’échanges, l’une avec Nexa et BPI France sur le sport comme levier d’attractivité des territoires. Après un éclairage sur les atouts économiques du territoire par Frédéric LORION, BPI France a livré en avant-première les objectifs de l’événement Sport Définition qui aura lieu le 5 juin prochain à Paris pour mieux accompagner les dynamiques économiques dans ce secteur d’activité riche de potentiel.

Le modèle économique des entreprises en lien avec le sport nécessite des évolutions pour renforcer la capacité à produire des talents, mieux les accompagner et faire grandir l’économie du sport en France et dans les territoires. Le sport en France (2,7% du PIB et 110 000 entreprises concernées) génère des retombées plus importantes que l’aéronautique par exemple.

La 2eme table ronde a mis en lumière le potentiel de La Réunion et les grands événements sportifs comme le Grand Raid ou encore récemment l’Open des Brisants qui participent à la résonance avec des dizaines de milliers de connexions sur le web et des images positives sur La Réunion qui sont relayées dans le monde entier. Pour Agnès Lavaud, Vice-Présidente de l’Ile de La Réunion Tourisme, ce potentiel est bien sûr à valoriser pour le tourisme et pour les retombées au service des activités de loisirs et de tourisme.

À titre d’exemple, Pierre Maunier, Président du Grand a précisé l’impact économique de cette course avec près de 10 M€ de revenus et plus de 2500 participants étrangers qui se retrouvent chaque année dans l’île.

L’objectif est donc de structurer les grands événements de portée internationale afin de conforter cette dynamique pour assurer des retombées plus fortes et plus soutenues.

La Réunion accueille régulièrement des entraînements d’équipes de France compte tenu des conditions exceptionnelles de performance et d’épreuve sportive. La Réunion se révèle pour les équipementiers du sport comme une terre de test pour le matériel (chaussures de trail,…) ou encore une terre de tournage pour les spots des grandes marques internationales de sport.

Enfin, l’impact du sport en matière de développement humain est significatif, les retombées sont importantes du point de vue de la cohésion sociale et de l’émancipation de talents.

Sport, économie, tourisme et développement humain sont donc au cœur de cette ambition déclinée lors de cette rencontre sous l’angle du sport.