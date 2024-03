Muay Thaï : Grand succès pour la Soirée BOMT4 au Port

Plusieurs combats étaient programmés avec la part belle faite aux féminines. Marine Andoche de retour sur le ring après des années d’absence a remporté son combat contre une athlète mauricienne. Niad Nassibou, à seulement 20 ans, est déjà une valeur sûre du Muay Thaï. Avec un palmarès éloquent il incarne la jeunesse respectueuse des traditions du Muay Thaï. Niad est encore en phase de croissance dans cet art martial malgré les lauriers nombreux et variés glanés au plus haut niveau. Fier et explosif, ce combattant hors pair fera étalage de son engagement et son approche technique à l’occasion de ce BOMT4 dans une démonstration de combat avec Expedito Valin. Une soirée riche en combats et en rebondissements qui s’est terminée à 1h30 du matin.

(Texte et photos : Pierre Marchal)