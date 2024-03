Muay Thaï : Les combattantes à l’honneur pour le BOMT 4

Ce samedi signe le retour des galas de Muay Thaï de la team Expedito au Port. Ainsi la 4e édition du Best Of Muay Thaï fera la part belle aux femmes, avec des combattantes mauriciennes venues challenger les Réunionnaises.

Pour ses 18 ans en 2024, la team Expedito a vu les choses en grand. Le samedi 9 mars, de 17h à 23h au gymnase Cotur, marque le retour des galas après la période compliquée du Covid. Avec la date du 8 mars aussi proche, la part belle a été laissée aux combattantes péi durant la deuxième partie de soirée. Ainsi, trois Réunionnaises affronteront des boxeuses mauriciennes.

Six ans après la dernière édition, Valin Expedito veut mettre en avant les féminines “car on n’a pas vraiment de grande combattante à La Réunion. Le but, c’est de motiver les filles pour qu’elles puissent évoluer dans ce niveau de compétition”, explique l’organisateur.