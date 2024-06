MMA : Première ceinture en jeu pour Big Morel

Anthony Morel doit combattre le 11 juillet prochain pour le titre poids lourds de l'EFC. Une opportunité pour le combattant saint-joséphois qui attirerait le regard des plus grandes organisations. Néanmoins, il devra pour cela venir à bout d'un adversaire très dangereux.

Devenu pro il y a à peine un an, l’ascension d’Anthony Morel ne semble pas ralentir. Pour son 5e combat, le colosse de Saint-Joseph va disputer une ceinture de champion lors de l’Extreme Fighting Championship 115, la plus grande organisation africaine d’où provient l’actuel champion poids moyen de l’UFC, Dricus du Plessis.

Si Big Morel se voit offrir cette chance pour le titre, c’est que ses performances ne passent pas inaperçues dans le monde. Outre ses KO spectaculaires, il avait impressionné lors de son premier combat dans l’organisation africaine. En réalisant une souplesse arrière, une projection très rare chez les poids lourds, le commentateur sud-africain s’était lâché en déclarant que « cette souplesse arrière va provoquer un tsunami dont la vague va arriver jusqu’à La Réunion. »

Cependant, la programmation de ce combat n’a pas été de tout repos. Comme l’évoque Cédric Certenais, le manager d’Anthony Morel, les négociations n’ont pas été de tout repos. « Ça a traîné et il y a eu des changements d’adversaires. Ce n’était pas l’adversaire sur lequel on était parti, mais il a un beau profil, valorisant et spectaculaire. C’est un combat très intéressant pour son plan de carrière, dont la perspective est d’intégrer l’UFC », indique le manager d’IOFC TV.

L’adversaire en question se nomme Joffie Houlton. Le Britannique possède un palmarès de cinq victoires pour trois défaites. S’il reste sur une défaite, il avait marqué les esprits il y a un an avec un KO en 9 secondes lors de l’Arès FC 16.

Joffie Houlton a un profil de striker avec une solide boxe anglaise. Cédric Certenais annonce donc le game plan « qui va être un combat classique entre un lutteur et un frappeur. L’objectif va être de le garder au sol, bien qu’on sache qu’Anthony peut également performer debout avec sa boxe thaï. »

En cas de victoire, Big Morel obtiendrait sa première ceinture et garderait son palmarès immaculé. « C’est le fait qu’il soit encore invaincu qui attire la convoitise des organisations. Anthony est déjà identifié et a une dimension internationale. Représenter La Réunion le transcende et il veut avoir la main levée avec le drapeau de l’île sur les épaules. »