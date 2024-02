Météo : Une journée sous le signe du soleil

Le bulletin de Météo-France :

Au lever du jour, quelques nuages transitent sur le littoral Est de l’île et donnent ça et là quelques gouttes. Ailleurs, les éclaircies dominent même si des nuages sont parfois présents à moyenne altitude. Le reste de la matinée se déroule dans des conditions clémentes puis les nuages s’installent dans les pentes de l’Ouest et du Nord-Ouest à la mi journée et donnent quelques précipitations anecdotiques l’après-midi. Sur la façade Est de l’île, le temps devient à nouveau un peu plus gris en fin d’après-midi avec des passages nuageux ponctués d’averses. La région de Saint-Pierre conserve quant à elle de belles éclaircies à la faveur d’un alizé vigoureux.

Les températures maximales varient entre 28 à 31°C sur le littoral, 24 à 27°C dans les cirques, 18 à 19°C au Piton Maïdo ou au Pas-de-Bellecombe-Jacob.

Le vent est bien présent sur les sommets de l’île ainsi que dans la région des plaines où il souffle en rafales voisines de 50 à 60 km/h. L’alizé de d’Est à Sud-Est souffle dès le matin dans le Nord de l’île ainsi que sur le Sud sauvage avec des rafales voisines de 60 km/h puis se renforce graduellement dans la région de Saint-Pierre en cours de matinée avec des rafales maximales voisines de 70 km/h cet après-midi.

La mer est agitée à forte sur le Sud Sauvage et l’Est au déferlement d’une houle d’alizé avoisinant 2 mètres. De l’autre côté de l’île, elle est peu agitée sur l’ouest et en baie de St-Paul.