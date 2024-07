Météo : Un réveil sous les nuages

C’est un temps très nuageux qui prévaut en ce début de journée sur la quasi-totalité du département avec même la présence de faibles précipitations à l’Est d’une ligne « Sainte-Marie/Saint-Joseph ». C’est en direction des plages de l’Ouest ou du littoral Sud que l’on trouvera un ciel plus lumineux avec quelques poches d’éclaircies. Au fil des heures de la matinée, la couverture nuageuse se morcelle avec le retour d’un temps sec partout et des éclaircies de plus en plus présentes sur une large moitié Sud du territoire. Les nuages restent néanmoins plus nombreux des hauts de l’Ouest à la région du volcan en passant par le Beau Pays et les plaines de l’Est.

Cet après-midi, alors que l’Est retrouve un temps ensoleillé, les nuages de pente envahissent les hauteurs de l’Ouest et du Nord-Ouest avec quelques débordements en direction des plages ou de la route du littoral où quelques gouttes sont possibles avant la fin de journée. Il continue de faire beau dans le Sud.

Les températures évoluent très peu par rapport à la veille avec 26 à 28°C sur le littoral. Dans les hauts, du côté du Maïdo ou du Pas de Bellecombe-Jacob, une baisse des températures maximales s’est amorcée avec 12 à 13°C. Dans les Cirques, elles se stabilisent entre 19 et 22°C.

Le vent s’oriente au Nord-Est et reste sensible sur le littoral Nord de l’île jusque dans la baie de Saint-Paul ainsi que le long du Sud sauvage. Les brises l’emportent le long des plages jusque Saint-Joseph.

La mer est peu agitée dans l’Ouest, agitée partout ailleurs au déferlement d’une houle d’alizé voisine de 2 mètres.