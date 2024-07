Météo : Temps couvert sur une majeure partie de l’île

Au lever du jour, on retrouve des paquets nuageux sur la moitié Est du département, notamment du côté de la Plaine des Palmistes et des pentes du volcan. Ces derniers peuvent encore donner par moment deux ou trois gouttes. Le long du littoral nord, quelques passages nuageux n’atténuent pas l’impression de beau temps. Plus à l’Ouest, dans Mafate et Cilaos inclus le ciel se montre globalement bien ensoleillé.

L’après-midi, les pentes de l’Est et du volcan sont sous les nuages, tandis que le long du littoral Est, des intervalles nuageux alternent avec des périodes ensoleillés. Côté précipitation des petites averses sont possible par moments sur ces régions. Du côté de la route des laves ( entre Sainte Rose et Saint Philippe), ces précipitions, bien que faibles, sont plus fréquentes. Dans Salazie les éclaircies s’effacent.

Plus à l’Ouest, les nuages prennent la main à mi-hauteur, avec par endroit des débordements nuageux vers l’océan entre Saint Leu et le Port. Les éclaircies devraient résister dans Cilaos et vers la Plaine des Cafres.

Les températures évoluent peu par rapport avec 23 à 26 °c sur le littoral, 19 à 22 °c dans les cirques, 18 à 19 °c au Pas de Bellecombe et au Maido.

Le vent se réveille en cours de matinée avec des rafales voisines de 60 km/h le long des côtes Nord et entre saint Joseph et la Pointe au Sel, ces rafales sont voisines de 50km/h sur les hauteurs exposées. Le vent reste faible le long des plages de l’ouest.

La mer est agitée, mais forte le long du sud sauvage. Houle d’alizé voisine de 2 mètres.