Météo : Températures à la hausse et soleil au rendez-vous

Communiqué de Météo France :

La matinée est à nouveau très belle. Seuls quelques nuages sans conséquence arrivent à s’intercaler temporairement sur les régions les plus à l’Est. Quelques nuages de pente se développent avant la mi-journée mais ils restent sans conséquence n’apportant en cours d’après-midi qu’un peu d’ombre et d’humidité, essentiellement sur les flancs du volcan entre Saint-Philippe et Sainte-Rose. Le cœur des cirques conserve de belles éclaircies, et les sommets sont au dessus de la couche et donc au soleil. Les littoraux bien ventilés profitent toujours d’un temps sec et très lumineux.

A la faveur du généreux ensoleillement matinal, les thermomètres grimpent très vite et atteignent au meilleur de ce mercredi, 29 à 32°C au bord de l’océan voire 33°C vers les plages de l’Ouest, 26 à 28°C dans les cirques, et plus de 20°C entre Piton-Maïdo et Pas-de-Bellecombe-Jacob.

L’alizé demeure véloce et accélère sur les côtes exposées du Nord et du Sud, avec des rafales voisines de 65 km/h en journée entre Saint-Joseph et Saint-Pierre, et 60 km/h vers le chef-lieu. Quelques rafales plus modestes sont également attendues dans les hauts.

La mer est tout au plus agitée, mais se creuse dans le Sud sous l’effet du vent et d’une houle d’alizé, la rendant forte au large.