Météo : Soleil le matin, grisaille l’après-midi

Le bulletin de Météo France :

La matinée s’annonce à nouveau bien ensoleillée sur la majeure partie de l’île à l’exception du littoral et des premières pentes de Saint-Philippe à Saint-Benoît où l’ambiance est un peu moins lumineuse avec par moments de faibles averses. Au fil de la journée, la grisaille s’étend vers l’intérieur et le Nord de l’île et de petites averses sont attendues par place du côté de la plaine des palmistes, Salazie, et dans les hauts du Chef Lieu. L’après-midi, les éclaircies de l’Ouest s’effacent et là-aussi de très faibles averses sont présentes dans les hauts.

Le front de mer de Saint-Pierre, la région des plages et les cirques de Mafate et Cilaos sont un peu plus épargnés et conservent quelques éclaircies. Du côté des sommets, le Grand Bénare et le piton de Neiges restent au soleil alors des bancs de brouillard flirtent avec le sommet du Piton de la Fournaise au gré des poussées nuageuses remontant les flancs du Volcan.

Les températures atteignent 24 à 27°C près de l’Océan, plus de 20°C à Cilaos et 16°C environ au Piton-Maïdo et au Pas de Bellecombe-Jacob.

Les brises sont prédominantes tant sur le littoral que dans l’intérieur avec tout au plus des pointes de secteur Est ou Sud-Est voisines de 40 km/h vers Saint-Joseph et Saint-Pierre.

La mer est agitée à l’Est et au Sud au déferlement d’une petite houle d’alizé, peu agitée ailleurs.