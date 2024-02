Météo : Pluie au Sud, beau temps au Nord

Si le soleil devrait dominer la majeure partie de l'île, la pluie sera bien présente sur le Sud de l'île. Le temps devrait s'améliorer plus tard dans la journée.

Le bulletin de Météo-France :

La nuit a été bien humide sur le Sud de l’île avec 130 mm relevé au cours des 12 dernières heures au Dimitile, 101 mm à la Plaine des Makes, 116 mm à Grand Coude et 12 mm à Saint Pierre. En début de matinée, le temps est encore nuageux sur une large moitié Sud avec des averses qui ont tendance à s’espacer dans le temps. Plus au Nord, le temps est clément avec la présence de larges périodes ensoleillées.

L’après-midi, les éclaircies reviennent sur le littoral de la moitie Sud. Sur la moitié Nord, les nuages deviennent plus nombreux sur les pentes, avec de petites averses par place sur les hauts du Nord et du Nord-Est. Des débordements se produisent au fil des heures en direction de l’océan entre Saint Denis et Sainte Rose.

Le vent est l’élément marquant avec des rafales de Sud-Ouest de 60 à 70 km/h sur la région du Port et en baie de la Possession. Sur les plages de l’Ouest, le vent de Sud souffle jusqu’à 50/60 km/h en mi-journée. Les brises prédominent sur Saint Denis.

Les températures subissent un effet de foehn sur le Nord avec des températures maximales proches de 32 à 34 dg sur le littoral et les 30 dg seront atteints sur Mafate.

La mer est forte de la Pointe au Sel à Champ Borne en passant par Saint Pierre, avec une houle de secteur Sud-Est entre 3 et 4 mètres ce matin, s’amortissant lentement cet après midi. Elle est agitée ailleurs.