Météo : Nuages au Sud, soleil sur les crêtes et ailleurs

Le week-end débute sous un ciel assez nuageux sur la moitié sud-ouest, approximativement de la Pointe des Galets au sud sauvage. Quelques gouttes sont possibles, notamment sur le Sud Sauvage et vers Saint Pierre, mais rien de bien méchant ni de durable. Plus au nord, dans les cirques et sur les plus hauts sommets, le temps se montre clément.

Au fil des heures, le littoral du Sud retrouve un temps plus sec et lumineux. La couverture nuageuse prend ses quartiers dans l’intérieur, laissant les plus hauts sommets dégagés. L’après midi, le ciel est bien nuageux sur les pentes du relief avec localement de petites averses sans prétention, rapportent les prévisionnistes de Météo France Réunion.

Le vent de secteur Sud à Sud-Ouest souffle à 50/60 km/h en rafales sur la région du Port, vers la région des plages ainsi que vers Saint Philippe. Quelques rafales sont encore de mise sur les crêtes et sommets exposés. La mer est agitée mais forte de la Pointe au sel à la Pointe de la Table. Houle de secteur Sud-Est voisine de 2 mètres 50.