Météo : L’Est sous les averses

Le beau temps devrait briller sur la plus grande partie de l'île aujourd'hui. Seul l'Est risque de connaître des averses.

Le bulletin de Météo-France :

L’alizé toujours véloce amène dans son sillage une masse d’air plus humide que la veille. Cela se traduit par une journée globalement très nuageuse sur une bonne moitié Est, émaillée par des averses, surtout présentes dans les Hauts, dans Salazie et ses remparts, et du côté du Grand Brûlé. Plus à l’Ouest, le ciel matinal est plus accueillant et lumineux, puis les pentes et l’intérieur se chargent avec à la clé quelques farines.

Les températures maximales sont stationnaires ou en léger repli localement avec les nuages, proches des valeurs habituelles pour la saison : 27 à 31°C sur le littoral, voire 32 ou 33°C sur l’Hermitage et la Pointe des Trois Bassins, 24 à 27°C dans les Cirques, 18 à 19°C au Piton Maîdo ou au Pas-de-Bellecombe-Jacob.

L’alizé vigoureux gagne légèrement en intensité par rapport à la veille. Les rafales avoisinent 60 à 70 km/h sur le littoral Nord, les Hauts de l’Est et les sommets, et même un peu plus sur la frange côtière du Sud-Ouest.

Enfin, la mer devient vite forte sur le Sud Sauvage et l’Est, au vent et au déferlement d’une houle d’alizé qui s’amplifie vers 2 mètres 50. Ailleurs, elle est peu agitée sur les plages, et belle en baie de Saint-Paul.