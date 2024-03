Météo : La Réunion sous le soleil ce dimanche

Le beau temps va dominer sur la plus grande partie de l'île ce dimanche matin. Quelques nuages vont sans doute apparaître plus tard dans la journée sur les hauts de La Réunion.

Le bulletin de Météo-France :

Cette journée dominicale débute sous un ciel clément et bien ensoleillé. Seuls quelques nuages arrivent à s’intercaler temporairement sur le littoral Est. En seconde partie de matinée les nuages prennent possession des pentes et se développent pour donner quelques averses dans l’intérieur, de manière privilégiée sur les Hauts du Sud et de l’Ouest. Les plus marquées sont attendues sur les pentes Sud du Volcan mais n’apportent pas de cumuls alarmants. Le cœur des cirques ainsi que les sommets conservent cependant de belles éclaircies. Sur le littoral les conditions demeurent très belles, à l’exception des côtes situées vers Saint-Philippe, ou encore entre la Pointe des Aigrettes et la Grande-Chaloupe, où des débordements nuageux peuvent lâcher quelques gouttes en cours d’après-midi.

Un temps plus humide se profile pour la façade Est en soirée et en cours de nuit prochaine avec des pluies et averses plus conséquentes.

Le vent de secteur Est est faible à modéré. C’est un régime de brises qui domine, mais sur les côtes entre Sainte-Marie et la Possession, ainsi que sur le Sud Sauvage, les rafales sont comprises entre 40 et 50 km/h.

Les températures maximales sont comprises entre 28 et 32°C sur le littoral et 22 à 26°C dans l’intérieur des terres.

La mer est globalement agitée, mais devient forte sur le Sud Sauvage en fin de journée, au déferlement d’une houle d’alizé voisine de 2 mètres.