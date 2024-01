Météo : Journée venteuse et pluvieuse sur une bonne partie de l’île

La moitié nord devrait être la plus touchée par les précipitations. Pour rappel, les zones ouest, nord et est de l'île sont placées en vigilance fortes pluies et orages.

En ce début de journée, c’est un ciel très nuageux qui prévaut au Nord d’une ligne « Saint-Gilles/Saint-Benoît » en passant par Mafate et les hauts du Nord. Quelques averses passagères, parfois fortes, sont par moments attendues sur ces régions, entrecoupées d’intervalles de temps plus sec. Sur le bord de mer, des éclaircies accompagnent ces accalmies. Plus au Sud, malgré quelques paquets nuageux, le temps se montre globalement clément et sec.

Dans l’après-midi, les averses deviennent plus fréquentes et gagnent en intensité sur les régions de l’Ouest et du Nord de l’île ainsi que sur la région du volcan. Ces averses peuvent encore s’avérer fortes voire orageuses. La prudence près des ravines reste donc de mise. Ailleurs, les pentes et le relief s’ennuagent plus franchement avec quelques averses possibles mais de moindre intensité.

Le vent de secteur Nord reste assez fort en matinée avec des rafales entre 70 et 80 km/h sur les régions de l’Ouest entre la pointe des Aigrettes et la Pointe au Sel, pentes incluses, mais également du côté de la Route des Laves. Sur le relief et sur les crêtes exposées comme au volcan, au Maïdo ou à la Plaine des Cafres, de fortes rafales, voisines de 80km/h, sont également prévues, très localement les 100 km/h pourraient être tutoyés sur les plus hauts sommets.

L’après-midi, le vent tourne au Nord-Ouest et rentre sur la région Sud-Ouest, de la Pointe au Sel à Saint-Pierre, avec également des rafales entre 60 et 80km/h.

Les températures sont stationnaires par rapport à la veille.

La mer est agitée avec deux petites houles, l’une de secteur Nord-Nord-Ouest au Nord et l’autre de secteur Sud au sud.