Météo : Des vents de 60 à 70 km/h attendus

Si le soleil amorcera son grand retour ce matin, des alizés vont toutefois souffler sur le nord et le sud de l'île.

Communiqué de Météo France :

L’assèchement se confirme. Beau et chaud soleil pour tout le monde en matinée, les nuages de pente prennent le relais cet après-midi dans l’Intérieur mais surtout sur les Hauts de l’Ouest et du Sud. Les sommets sont dégagés avec une inversion entre 1 500 et 2 000 mètres. La couche nuageuse des Hauts file ensuite vers le bord de mer des plages à Saint-Paul.

Mais le phénomène marquant du jour c’est le renforcement de l’alizé, on s’approche des 70 km/h sur Saint-Jo ou Saint-Pierre, 60 km/h sur Saint-Denis ou Sainte-Marie. Mer agitée dans le sud et l’est, peu agitée dans l’ouest et le nord.

Prévisions pour le mercredi 13 mars :

C’est une journée assez agréable qui s’annonce côté ciel avec un soleil bien présent. Les nuages se développent en deuxième partie de journée sur les Hauts et donnent quelques averses. Le ciel se couvre plus rapidement sur le volcan. Le vent d’Est-Nord-Est reste soutenu, notamment dans les cirques. Des rafales voisines de 60/70 km/h sont attendues sur les côtes Sud.

Les températures sont en légère baisse La mer est agitée, voire localement forte au Sud avec la mise en place d’une houle de Sud-Ouest.