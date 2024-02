Météo : Contrastes entre l’Est et l’Ouest, averses à prévoir

Poussées par le vent d’est, des averses passagères sont à prévoir sur la moitié Est de l’île, englobant approximativement la région de Saint-Denis à Saint-Philippe, en passant par les Plaines et le Volcan. Toutefois, ces averses devraient s’estomper au fil de la matinée, laissant la place à des éclaircies plus prononcées et durables.

À l’Ouest, notamment à Mafate et Cilaos, le ciel se montre clément, offrant des conditions plus claires.

En revanche, l’après-midi apporte un changement. Les nuages s’assombrissent sur la moitié Ouest, les éclaircies disparaissent dans Mafate et Cilaos, et des averses sont anticipées à mi-hauteur.

Du côté de la moitié Est, à l’exception de quelques nuages à mi-pente, les éclaircies dominent.

L’alizé reste modéré, avec des rafales atteignant environ 50 km/h le long des côtes nord et sud.

La mer est agitée, mais moins agitée du côté Ouest. La houle d’alizé oscille entre 1 mètre 50 et 2 mètres.