Mayotte au menu de Thierry Robert

À la veille de l’arrivée de Gérald Darmanin et de Marie Guénevoux à Mayotte, Le collectif « Les forces vives de Mayotte » demandent aux deux ministres « des engagements concrets et immédiats ». Le collectif voit dans la visite des ministres, venus préparer l’opération Wuambushu 2 contre la délinquance et l’immigration illégale, « une tentative désespérée de diversion face à la gravité de la crise que nous endurons quotidiennement ».