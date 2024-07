Max Bertone finaliste de la Coupe du Monde de Briançon

Le communiqué :

Max BERTONE (Austral Roc), participait le week-end dernier à sa troisième Coupe du Monde de difficulté, à Briançon. Son entrée, cette saison, sur le circuit Elite Sénior est plus que prometteuse ! Après avoir terminé respectivement 19e et 14e des étapes de Innsbruck et Chamonix, le jeune athlète du Pôle Espoir poursuit sa progression.

19e en qualification, il continue d’élever son niveau en demie. 7e, il parvient au bout du suspense, à se qualifier pour les finales ! Le lendemain soir, c’est déterminé et visiblement décontracté qu’il se présente et progresse dans sa voie de finale. 3e du classement provisoire jusqu’au dernier athlète en lice, Omata SHION finit par atteindre la même prise et ainsi que le même score que le français. Le japonais, meilleur en demi-finale, relèguera Max au pied du podium, très satisfait de sa compétition :

« C’était incroyable ! C’est la plus belle expérience que j’ai vécue jusqu’à maintenant. Grimper devant ce public, c’était fou. Pendant que je grimpais, le speaker a demandé à tout le monde de m’encourager, et au moment où j’ai clippé une dégaine, j’ai senti le mur trembler tellement le public donnait de la voix en bas ! Je n’ai pas les mots pour décrire ce que je ressens. Ce n’était pas du tout l’objectif de base, c’est une finale complètement imprévue, mais une finale géniale ! » réagit-il.

Félicitations à Max pour ce début dans la cour des grands ! La compétition sera dominée par les Japonais, avec 6 athlètes parmi les finalistes, dont 3 aux 3 premières places.

Chez les femmes, Manon HILY (7a L’Ouest), pourtant en forme, joue de malchance. Assurée de participer aux finales à l’issue de son passage en demie, elle s’est vue rétrogradée à l’avant dernière place, suite à une réclamation, pour un spit touchée avec son pied..