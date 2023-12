Manu Payet, guide de luxe pour Konbini à La Réunion

Financée par l’Etat puis l’Europe et la Région, la Démarche Aménagement Urbain et Plantes Indigènes (DAUPI) a plus de dix ans. Elle vise à favoriser l’utilisation d’espèces indigènes et exotiques non envahissantes dans les aménagements publics. Encore faut-il que les élus s’intéressent à cette problématique.