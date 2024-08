Mafate : Un bureau d’information touristique à la Nouvelle pour 2025

Un lieu unique afin de faire rayonner tout Mafate, voilà en substance la promesse de ce nouveau bureau d’information touristique en train de prendre forme à l’entrée de l’ilet. Objectif : offrir aux visiteurs un guichet d’information bien sûr, mais aussi un espace d’échange entre les randonneurs et les habitants. “On a imaginé des ateliers cuisine ou tisane afin que les savoirs-faire des Mafatais soient mis en avant. Des circuits autour de l’histoire et du patrimoine du cirque seront aussi proposés. C’est un lieu d’échange qui doit offrir des animations”, explique Stéphanie Jautzy, directrice de l’Office du tourisme de l’Ouest. Trois nouveaux emplois seront ainsi créés, deux conseillers de séjours et un agent d’entretien. Des postes qui seront proposés “en priorité aux habitants”, assure la directrice. Pour coût de construction de 960.000 euros, ce futur local doit accueillir aussi un logement de fonction et un jardin créole, avec des espèces endémiques.

Ce nouveau lieu d’information semblait indispensable au président du Territoire de l’Ouest, Emmanuel Séraphin. “Avec près de 185.000 visiteurs qui passent par le col des bœufs, et près de 80.000 nuitées, la Nouvelle est un emplacement stratégique. On veut aussi faciliter l’échange d’information sur les sentiers ouverts ou fermés, et les meilleurs itinéraires”, précise Emmanuel Séraphin. Un chantier que le TO présente comme exemplaire avec un volet d’insertion social. “Même le bois issu de la déconstruction a été redistribué aux habitants qui en avait besoin”, poursuit le président.

“Mafate est un joyau pour les touristes et les habitants qui viennent y chercher La Réunion lontan et la quiétude. Ce chantier permet aussi aux Mafatais de s’impliquer sur un projet qui les concerne et qui est construit avec eux. En proposant des animations avant l’ouverture des gîtes vers 15h, on permet aussi aux visiteurs d’envisager des séjours plus longs”, explique de son côté Vanessa Miranville.

Architecture traditionnelle et toilettes sèches

Pour se confondre dans l’environnement, le bâti, d’une surface d’environ 100m², sera entièrement en tôle ondulée. “C’est un élément très traditionnel de l’architecture péi donc a voulu la garder. L’intérieur sera, lui, en lambris de cryptomeria pour une ambiance chaleureuse. On a tenté de garder les volumes des maisons qu’on voit dans les Cirques, avec une orientation qui invite à entrer dans le bâtiment”, souligne Fatéma Mayet, architecte à l’atelier MATA. Pour aussi sensibiliser les visiteurs aux problématiques auxquelles font face les habitants, des toilettes sèches vont être installées pour les touristes. “L’assainissement est une des grosses problématiques du cirque. On voulait alerter les visiteurs que non, tout n’est pas aussi simple que dans les bas. On a aussi voulu que ces toilettes soient sans sciures pour ne pas avoir à rapporter encore de la matière dans le cirque. Pour les plus craintifs, nous avons aussi prévu des toilettes plus classiques, qui fonctionneront par un système de filtration par des plantes. On doit encore faire les derniers ajustements avec le Parc, car il faut faire attention à l’impact possible de ces plantes”, poursuit l’architecte.

La livraison du bâtiment est prévue pour la fin de cette année, avant une ouverture au public début 2025.