L’un des cétacés les plus discrets filmé à La Réunion

Une mère cachalot nain (Kogia Sima) et son petit se ont été filmé en train de se reposer en surface, au large de la pointe des Galets. "Cette espèce fait partie des plus difficiles à observer, passant beaucoup de temps en profondeur et sondant rapidement à l'approche des bateaux", rapporte Globice, qui partage des images zoomées et ralenties.