Locations meublées : Les députés mettent fin aux avantages fiscaux des propriétaires

Les nouvelles du monde qui nous entoure, semaine après semaine, sont de plus en plus déprimantes. Entre les massacres tsaristes en Ukraine, les massacres en Israël, le génocide des Ouïgours en Chine et quelques autres fariboles ici ou là, le mot « optimisme » disparaît de notre Larousse favori.

Ajoutez-y le fait que l’extrême-droite est en passe de se hisser aux commandes partout. Adolf doit en baver de jouissance dans… chez Dante.

Je vais donc me contenter, cette semaine encore, de ne parler que des nouvelles réjouissantes (hum !) de chez nous. Accrochez-vous !