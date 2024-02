L’ILOI organise une journée portes ouvertes pour ses 30 ans

Le communiqué :

Il y a 30 ans exactement avec l’aide de la prestigieuse école de la CCI de Paris, (Les Gobelins) l’ILOI voyait le jour en mettant en place ses premières actions de formation dans le domaine du cinéma d’animation et de la création numérique, qui contribueront à faire naître dès 1995 Pipangaï le premier studio de cinéma d’animation à la Réunion ! Par ses actions de formation l’ILOI aura également favorisé le développement de plusieurs filières professionnelles nouvelles créatrices d’emplois dans l’île et permis à de jeunes talents de l’île de prendre place sur le marché de l’activité à l’international !

L’ILOI aujourd’hui c’est 3 écoles en une, qui investit dans la formation ainsi que la recherche en Intelligence Artificielle et prépare ainsi déjà aux métiers d’avenir dans les domaines du cinéma, de la télévision, de la création numérique, de la réalité virtuelle, de nouveaux médias, de l’animation 2D et 3D et du jeu vidéo !

Grâce à son vaste réseau de professionnels locaux, nationaux et internationaux et à son partenariat historique avec l’Ecole de Journalisme et de Communication d’Aix-Marseille (EJCAM), l’ILOI dispose d’une offre pédagogique structurée en cursus complet de type universitaire qui a la particularité de permettre une double validation :

– académique (Licence et Master Européen)

– certification de compétences professionnelles.

L’ILOI c’est aussi un Centre de Formation des Apprentis (CFA) qui permet une professionnalisation en alternance avec les entreprises, validée par des diplômes d’État (Licence, Master Européen) accompagné d’une certification de qualification professionnelle !

L’ILOI vous accueillera le Mercredi 28 février 2024 de 9h à 15h30.

Étudiants et formateurs professionnels indépendants, seront là pour vous parler « métiers » dans les domaines de la création digitale, du cinéma, de la télévision, de l’animation 2D et 3D, du jeu vidéo.

Vous seront également présentés : des travaux et projets réalisés dans le cadre des formations dispensées.

M. Alain Séraphine

Président fondateur de l’ILOI