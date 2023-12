Les personnels du CHOR et de l’EPSMR préparent leur album et un concert caritatif

Le 10 février prochain, des soignants du CHOR et l’EPSMR vont proposer au public réunionnais un concert au TPA de Saint-Gilles. Cinq groupes, avec la participation de la Chorale Éphémère, vont jouer sur scène les morceaux d’un album spécialement enregistré à cette occasion. Tous les bénéfices de cette soirée seront reversés au fonds de dotation du CHOR et de l'EPSMR.

Ils seront 25 musiciens à se relayer sur scène pendant plus de 2h30 le 10 février prochain, dans le cadre exceptionnel du Théâtre en plein air de Saint-Gilles. Petite particularité, tous sont des agents du Centre hospitalier Ouest et de l’Etablissement public de santé mentale. Regroupant à la fois soignants et personnels d’autres services de ces établissements, le projet vise à récolter de l’argent pour le futur fonds de dotation du CHOR et de l’EPSMR.

C’est l’Amicale du CHOR qui est à l’origine de cette opération un peu spéciale. Son président, Olivier Vienne, rappelle la genèse de ce concert. “Étant moi-même issu du monde de la musique et du spectacle, avant de rejoindre le CHOR, j’ai voulu recenser les différents groupes qui existaient déjà dans l’hôpital. Rapidement, on s’est rendu compte qu’on pouvait faire un projet de groupe pour rencontrer et échanger autour de la musique. Rapidement est apparue l’idée de faire un album ensemble, ce qui est une première pour beaucoup. Voilà comment est né le projet “Fanal dann ker”. En plus, on a également réussi à faire participer des groupes du CHU Nord et Sud. Donc je pense qu’on est sur une première à La Réunion”, se félicite Olivier Vienne.

Le TPA comme clou du spectacle

Le projet reçoit par ailleurs le soutien du chanteur Tias, de Fabrice Legros et même de Mathias Hoareau. Pour accompagner certaines chansons, la Chorale Ephèmere participe même au projet. “Pour organiser le concert, j’ai juste appelé au culot et ils ont dit oui ! J’en reviens toujours pas. Après, on arrive avec un projet de concert solide et une vraie proposition artistique”, poursuit le président de l’Amicale.

“Tout le monde jouait, sans savoir ce que les autres faisaient. Donc je trouve ça très bien qu’on puisse créer de l’échange autour de la musique. D’autant que je n’avais jamais imaginé qu’on pourrait enregistrer un album tout en étant amateur. Et quand on a appris qu’en plus on allait se produire à Saint-Gilles, c’était la cerise sur le gâteau”, résume Pascal, du groupe Juice, l’un des cinq à se produire ce soir-là.

Alors qu’ils sont pour la plupart musiciens amateurs, cette représentation sera leur première expérience sur scène. “Je n’ai jamais eu l’ambition d’enregistrer, et encore moins de jouer. C’était avant tout de la musique entre copains. Ce qui a la base était juste un listing des groupes du CHOR s’est transformé en album, puis en concert. Alors à chaque fois qu’Olivier nous a annoncé que le projet prenait encore de l’ampleur, on était impressionnés. En 14 ans d’existence, l’Amicale n’a rien proposé, et en moins de trois ans Olivier a réussi à faire plein de choses”, rappelle de son côté Jean, du groupe Let’s Play.

Rendez-vous donc le 10 février prochain pour découvrir sur scène le résultat de deux ans de travail des membres du CHOR et de l’EPSMR.