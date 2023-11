Les opportunités d’emploi du numérique pour les personnes porteuses de handicap

La 27ème Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH) se tiendra du 20 au 26 novembre 2023. Cette année elle a pour objectif de mettre en lumière les opportunités d’emploi qu’offre le numérique pour les personnes porteuses de handicap. Cet événement, porté par LADAPT, l’Agefiph et le FIPHFP, sera marqué par une série d'actions organisées pour favoriser l'inclusion professionnelle. Cette thématique du numérique est également l’occasion de présenter le diplôme universitaire de “référent en accessibilité numérique” qui vient d’être lancé à La Réunion, une première en France .

C’est sous le haut patronage du Président de la République que se développera cette semaine qui prévoit une trentaine d’actions sur l’ensemble du territoire local, toutes conduites par les organisations publiques, les entreprises privées, et les acteurs de l’emploi et du handicap.

Le Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés (PRITH) de La Réunion a consolidé le programme des actions menées pour leur donner de la visibilité et permettre aux différents acteurs de partager des bonnes pratiques.

La thématique développée cette année est celle de la transition numérique, abordée sous trois axes : le numérique porteur d’emploi, les solutions de compensations permises par le numérique et l’accessibilité comme élément essentiel des conditions de travail.

Lors de sa visite récente sur l’île, la ministre déléguée aux personnes handicapées, Fadila Khattabi soulignait que l’accessibilité devait se trouver en tête des priorités. Elle précisait que de “prise en charge”, on doit faire évoluer les mentalités vers une “prise en compte” pour que les personnes vivant avec un handicap puissent évoluer dans la cité en milieu ordinaire sans discrimination. La transition numérique fait ainsi partie des avancées qui permettent une meilleure inclusion professionnelle.

Le digital transforme les métiers, en crée de nouveaux et offre déjà des accès novateurs à des postes adaptés aux situations de handicap

La propagation du numérique dans la société s’est accentuée depuis la crise sanitaire. En 2023, l’emploi dans le domaine du numérique connaît une croissance de presque 6%, atteignant l’an dernier, un chiffre d’affaires de 60,9 milliards d’euros (Selon Numeum).

Les secteurs porteurs dans la transition numérique concernent la sécurité du système informatique, la conservation des données, la création ou la gestion d’un site web, et l’analyse des données par l’intelligence artificielle. Et aujourd’hui, en France, 85 000 offres d’emploi sur les métiers du numérique ne sont pas pourvues (source : Institut Montaigne).

L’accessibilité numérique : de promesses à solutions

Malgré les nouvelles possibilités offertes par le télétravail et les aménagements de poste, ces métiers du digital s’avèrent encore difficilement accessibles aux personnes en situation de handicap, recensées au nombre de 64 000 dans notre département, et dont le taux de chômage dans ce secteur d’activité est près de deux fois plus important (12%) que pour le reste de la population.

Alors qu’elle est inscrite dans le droit français depuis 2005, l’accessibilité numérique doit dépasser son niveau actuel que l’on pourrait qualifier de simple “exigence”. L’accessibilité numérique représente un enjeu d’importance qu’il convient d’aménager en fonction des familles de handicaps. L’émergence de l’intelligence artificielle révolutionne déjà les pratiques : sous-titrage en temps réel, reconnaissance d’image, description de l’environnement, résumé de texte… sont autant de solutions qui apparaissent et qui sont appelées à se développer davantage.

Mise en lumière de deux engagements à La Réunion pour l’accessibilité numérique

Depuis la rentrée 2023, l’université de La Réunion forme de futurs référents en accessibilité numérique grâce à son tout nouveau Diplôme Universitaire (DU). Cette formation traite des enjeux techniques, sociaux et juridiques de l’accessibilité numérique et se déroule entièrement en distanciel. Elle est accessible et constitue la première expérience de ce type dans une université française. Lancé en partenariat avec le FIPHFP, ce DU forme actuellement une vingtaine de participants issus de la France entière. L’Université possède également le site internet le plus accessible de l’île.

A la Réunion, le nombre de demandeurs d’emploi en situation de handicap est en diminution

L’amélioration de la situation économique débutée en 2021 s’est concrétisée par une forte baisse du chômage tout public. Avec 7 920 inscrits à Pôle Emploi à fin septembre 2023 dans l’île, le nombre de demandeurs d’emploi en situation de handicap s’est lui aussi réduit : – 4.6 % en un an. A La Réunion, les demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DEBOETH) représentent 5% de l’ensemble des inscrits à Pôle Emploi.

En 2022, 785 jeunes en situation de handicap ont été accompagnés par les Mission Locales. Tout au long de l’année, à La Réunion comme au national, le FIPHFP et l’Agefiph accompagnent au quotidien les employeurs pour les aider à répondre à leur obligation d’emploi, en instaurant un plan d’actions pour favoriser l’insertion et le maintien en emploi, en améliorant leurs pratiques, leur communication et leur accessibilité.

En 2023, les établissements réunionnais (publics et privés) totalisent 40 400 besoins d’embauche tout public. Des chiffres en hausse de 5% par rapport à l’an dernier, ouvrant aussi la porte à des perspectives optimistes pour l’emploi des personnes en situation de handicap.

DUODAY : une découverte des métiers qui a fait ses preuves

Prévue le 23 novembre 2023, cette journée offre l’opportunité de rencontres pour changer de regard et dépasser les préjugés. Les DUODAYS concourent à créer des vocations, voire à faire naître des occasions de collaborations futures. En 2022, 20% de ces rencontres ont débouché sur des propositions de contrats, entre stages, emplois, et apprentissages.

Les duos associent un employeur, qu’il soit du domaine public ou privé et une personne en situation de handicap pour un temps d’immersion d’une journée. Guidé par un professionnel volontaire, le candidat profitera d’une découverte active des pratiques du métier choisi. 438 offres de duos ont été recensées localement pour cette édition DUODAY 2023, ce qui représente une augmentation de 69% comparé à 2022 ! Ces offres ont été proposées par 138 employeurs ou acteurs de l’emploi et du handicap, 407 candidats sont inscrits sur la plateforme, et, à ce jour, ce sont 208 duos qui ont déjà pu être concrétisés, soit une augmentation de 16% par rapport à 2022.