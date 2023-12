Les horaires des messes de fin d’année

Doyenné de Saint-Denis Ouest

La Cathédrale

● Dimanche 24 : 10h, messe du 4e dimanche de l’Avent – 17h30, veillée, chants – 18h, messe de la nuit de Noël – 21h, veillée, chants – 22h, messe de la nuit de Noël

● Lundi 25 : 8h, messe de l’aurore – 10h, messe du jour de Noël

● Dimanche 31 : 10h et 17h, messe du dimanche de la Sainte Famille – 20h30, vigiles de Marie Mère de Dieu – 21h, verre de l’amitié

● Lundi 1er : 10h, messe de Marie Mère de Dieu

Église N.-D. de l’Assomption

● Samedi 23 : 16h, messe du jour

● Dimanche 24 : 9h, messe du 4e dimanche du temps de l’Avent – 18h30, chants de Noël, suivis de la veillée de Noël à 19h

● Lundi 25 : 9h, messe de Noël

● Lundi 1er janvier : 9h, messe de Sainte Marie mère de Dieu

Église N.-D. de la Délivrance

● Dimanche 24 : 8h, messe du 4e dimanche de l’Avent – 19h, veillée et crèche vivante suivie de la messe

● Lundi 25 : 10h, messe du jour de Noël

● Dimanche 31 : 7h et 9h

● Lundi 1er janvier : 10h, messe en l’honneur de sainte Marie Mère de Dieu

Église N.-D. de la Source

● Dimanche 24 : 9h, messe de Noël pour les enfants catéchisés – 19h

● Lundi 25 : 10h

● Dimanche 31 : 8h30 – 16h30, adoration et prière d’action de grâce

Chapelle Sainte-Monique

● Dimanche 24 décembre : 17h

Église Saint-Jacques

● Samedi 24 : 20h, messe de veillée de Noël

● Dimanche 25 : 6h et 9h

● Dimanche 31 : 6h et 9h – 18h, action de grâce

● DLundi 1er janvier : 6h et 9h

Chapelle Vauban

● Samedi 24 : 17h30, messe de veillée de Noël

Église Saint-Étienne (Brûlé)

● Dimanceh 24 : 17h

● Lundi 25 : 10h

● Dimanche 31 : 10h

● Lundi 1er janvier : 10h

Église Saint-Gabriel (La Montagne)

● Dimanche 24 : 19h

● Lundi 25 : 6h30 et 9h30

Église Saint-Bernard (La Montagne)

● Samedi 23 : 16h, messe anticipée du 4e dimanche de l’Avent

● Dimanche 24 : 17h30, messe de la vigile de Noël

● Lundi 25 : 8h30, messe du jour de Noël

● Samedi 30 : 16h, messe anticipée et fête de la Saitne Famille

● Dimanche 31 : 18h, messe de la Saint-Sylvestre. De 19h30 à 20h : Veillée de prière en action de grâce

● Lundi 1er janvier : 8h30, messe du jour de l’An, Marie Mère de Dieu

Chapelle de la Résidence du Sacré-Cœur

● Samedi 23 : 17h, messe anticipée du 4e dimanche de l’Avent

● Dimanche 24 : 8h, messe du 4e dimanche de l’Avent – 18h30, veillée de Noël – 19h15, messe de la nuit de Noël

● Lundid 25 : 8h, messe du jour de Noël

Doyenné de Saint-Denis Est

Église de la Trinité

● Samedi 23 : 17h30, messe anticipée du 4e dimanche de l’Avent

● Dimanche 24 : 7h30, messe du 4e dimanche de l’Avent (pas de messe à 9h30) – 19h, veillée de Noël

● Lundi 25 : 9h, messe du jour de Noël

● Samedi 30 : 17h30, messe anticipée du dimanche de la Sainte Famille

● Dimanche 31 : 8h30, messe – 18h, soirée de clôture de fin d’année (louange, adoration, messe et bénédiction des familles)

● Lundi 1er janvier : 9h, messe de la solennité Sainte Marie Mère de Dieu

Chapelle de Montgaillard

● Samedi 23 : 16h, messe anticipée du 4e dimanche de l’Avent

● Dimanche 24 : 17h, veillée de Noël

● Samedi 30 : 16h, messe anticipée du dimanche de la Sainte Famille

Couvent des Filles de Marie

● Dimanche 24 : 20h. Messe retransmise en direct sur Réunoin la 1re

Église Saint Joseph Ouvrier (Les Camélias)

(à venir)

Église Saint-François Xavier (La Rivière des Pluies)

● Dimanche 24 : 8h, 4e dimanche de l’Avent : messe unique à 8 H à l’Église – 19h : veillée de Noël, messe

● Lundi 25 : 8h

● Dimanche 31 : 7h et 9h – 17h30 messe d’action de grâce

● Lundi 1er janvier : 9h

Chapelle Bienheureux Père Laval (Grande Montée)

● Dimanche 24 : 19h, veillée de Noël, messe

Chapelle du Christ ressuscité (Prima)

● Dimanche 24 : 19h, veillée de Noël, messe

Église Saint-François Xavier (Saint-François)

(à venir)

Église Sainte-Clotilde

(à venir)

Église Saint-Esprit (Chaudron)

● Samedi 23 : 16h, messe anticipée du 4e dimanche de l’Avent

● Dimanche 24 : 6h30, messe du 4e dimanche de l’Avent – 18h, messe de Noël

● Dimanche 31 : 6h30 et 8h, messe de la Sainte Famille – 19h, prières et louanges

● Lundi 1er janvier : 7h30, solennité de sainte Marie, Mère de Dieu

Église N.-D. de Lourdes (Bois de Nèfles)

(à venir)

Église N.-D. du Rosaire (Le Moufia)

● Dimanche 24 : 8h30, messe du 4e dimanche de l’Avent – 18h30, vigile de la Nativité du Seigneur, suivie de la messe à 19h

● Lundi 25 : 8h30, Nativité du Seigneur

● Dimanche 31 : 8h30 – 19h, messe d’action de grâce à la Sainte Famille

● Lundi 1er janvier : 8h, messe d’action de grâce à Sainte Marie, Mère de Dieu

Église Saint-Camille de Lellis (La Bretagne)

(à venir)

Doyenné de Saint-André

Église N.-D. de l’Assomption (Sainte-Marie)

(à venir)

Église N.-D. Auxiliatrice (La Ressource)

● Dimanche 24 : 8h, messe du 4e dimanche de l’Avent – 16h30 et 19h, veillée de Noël

● Lundi 25 : 9h, messe de Noël

● Dimanche 31 : 8h, messe du jour – 18h, messe de la veillée

● Dimanche 1er : 9h

Église Sainte Suzanne

● Dimanche 24 : 19h, messe de Noël

● Lundi 25 : 8h, messe de Noël

● Samedi 30 : 15h45, messe

● Lundi 1er janvier : 8h, messe

Église du Christ Roi (Bagatelle)

● Dimanche 24 : 18h30, veillée et messe de Noël

● Lundi 25 : 9h, messe de Noël

● Dimanche 31, 7h30 messe

Église Sainte-Vivienne (Quartier-Français)

● Dimanche 24 : 19h

Église Jésus Miséricordieux

● Lundi 25 : 8h

● Dimanche 31 : 20h

● Lundi 1er janvier : 8h30

Église du Père Laval (Bras Pistolet)

● Lundi 25 : 8h

Église Saint-Nicolas (Champ-Borne)

● Samedi 24 : 18h, veillée de Noël puis messe à 19h

● Dimanche 25 : 8h, messe de Noël

● Dimanche 31 : 6h30 – 18h, messe d’action de grâce avec un temps d’adoration et de louange

● Lundi 1er janvier : 8h

Chapelle Notre-Dame de Pellevoisin

● Dimanche 31 : 8h30

Église Saint-André (centre)

● Dimanche 24 : 19h

● Lundi 25 : 8h

Chapelle Sainte-Famille (Dioré)

● Dimanche 24 : 17h

Chapelle Sainte-Bernadette (La Cressonnière)

● Dimanche 24 : 19h

Chapelle Sainte-Croix (Menciol)

● Dimanche 24 : 17h

Chapelle Sainte-Thérèse (Ravine-Creuse)

● Dimanche 24 : 17h

Chapelle Saint-Christophe (Chemin du Centre)

● Dimanche 24 : 19h

Doyenné de Saint-Benoît

Église Saint-Jean-Baptiste (Bras-Panon)

● Dimanche 24 : 8h30, messe du 4e dimanche de l’Avent pour les enfants du catéchisme avec crèche vivante – 19h, messe de la nuit de Noël avec crèche vivante

● Dimanche 31 : 8h15, fête de la Sainte Famille

● Lundi 1er janvier : 9h, messe d’action de grâce pour la nouvelle année 2024

Chapelle N.-D. des Victoires (Rivière du Mât les Hauts)

● Lundi 25 : 8h30, messe de Noël

● Samedi 30 : 15h, messe anticipée de la Sainte Famille

Chapelle Saint-Joseph (Rivière des Roches)

● Lundi 25 : 8h30, messe de Noël

● Dimanche 31 : 10h, fête de la Sainte Famille

Maison de quartier, Paniandy

● Samedi 30 : 16h45, messe anticipée de la Sainte Famille

Église Notre-Dame de l’Assomption (Salazie)

● Dimanche 24 : 17h30, crèche vivante des enfants, 18h30 messe de la Nativité avec les jeunes

Église Saint-Martin (Grand-Îlet)

(à venir)

Église Saint-Henri (Hell-Bourg)

(à venir)

Église Sainte-Agathe (Plaine des Palmistes)

● Dimanche 24 : 16h et 19h, messe de la Nativité du Seigneur

● Lundi 25 : 10h, messe de la Nativité du Seigneur

● Dimanche 31 : 7h et 10h, messe – 18h, messe anticipée (1er janvier Sainte Marie Mère de Dieu)

● Lundi 1er janvier : 10h

Église Saint-Benoît (Saint-Benoît)

● Dimanche 24 :19h, vigile de la Nativité

● Lundi 25 : 7h et 10h

Chapelle N.-D. de Lumière (Bras-Fusil)

● Dimanche 24 :19h, vigile de la Nativité

Chapelle Sainte-Marie Madeleine (Bras-Madeleine)

● Lundi 25 : 10h30

Église Sainte-Anne (Sainte-Anne)

● Dimanche 24 : 17h, vigile de Noël – 20h, veillée de Noël

● Lundi 25 : 5h15, messe de l’aurore. 10H, messe du jour de Noël

Église Sainte-Rose de Lima (Sainte-Rose)

● Dimanche 24 : 19h, veillée de Noël

● Lundi 25 : 9h, messe du jour de Noël

● Dimanche 31 : 18h,messe d’action de grâce suivie d’un temps d’adoration

● Lundi 1er janvier : 9h, messe en l’honneur de Sainte Marie, Mère de Dieu

Doyenné de Saint-Joseph

Église Saint-Philippe

● Dimanche 24 : 19h, messe de veillée de Noël

● Lundi 25 : 8h, messe de Noël

● Dimanche 31 : 8h, messe de la Sainte Famille

Chapelle Saint Jean-Baptiste (Basse Vallée)

● Dimanche 24 : 17h30, messe de veillée de Noël

● Lundi 25 : 10h, messe de Noël

● Samedi 30 : 17h, messe de la Sainte Famille

● Dimanche 31 : 10h, messe de la Sainte Famille

Chapelle N.-D. de la Route (Tremblet)

● Samedi 30 : 15h, messe de la Sainte Famille

Église Saint-Athanase (Vincendo)

● Dimanche 24 : 17h30

● Lundi 25 : 8h

Chapelle N.-D. du Rosaire (Langevin)

● Dimanche 24 : 17h30

Chapelle N.-D. de Lourdes (La Crête)

● Dimanche 24 : 17h30

Église Saint-Joseph

● Dimanche 24h : 18h, Nativité

● Lundi 25 : 8h, messe de Noël

● Dimanche 31 : 8h

● Lundi 1er janvier : 8h

Chapelle N.-D. de Pontmain (Jean-Petit)

● Dimanche 24 : 18h, Nativité

● Lundi 25 : 10h, messe de Noël

● Dimanche 31 : 8h

● Lundi 1er janvier : 8h

Église Sainte-Famille (Butor, Saint-Joseph)

● Dimanche 24 : 18h

● Lundi 25 : 9h

● Lundi 1er janvier : 9h

Chapelle Notre-Dame des jeunes (Passerelle)

● Dimanche 24 : 18h

Église Saint-Jean Évangéliste (Petite-Île)

● Samedi 23 : 18h, messe anticipée du 4e dimanche de l’Avent

● Dimanche 24 : 8h, messe du 4e dimanche de l’Avent – 19h, messe veillée de Noël

● Lundi 26 : 9h, messe de Noël

● Lundi 1er janvier : 8h, messe du Nouvel an et fête de Marie Reine de la Paix

Chapelle Saint-Louis de Gonzague (Ravine du Pont)

● Samedi 23 : 16h, messe anticipée du 4e dimanche de l’Avent

● Dimanche 24 : 16, messe veillée de Noël

Église Sainte-Geneviève (Les Lianes, Saint-Joseph)

● Dimanche 24h : 19h, Nativité

● Lundi 25 : 9h, messe de Noël

Chapelle de l’Immaculée Conception (Plaine des Grègues)

● Lundi 25 : 7h, messe de Noël

Doyenné de Saint-Pierre

Église N.-D. Du Mont Carmel (Grands-Bois)

(à venir)

Chapelle Bx Père Laval (Ravine des Cafres)

(à venir)

Église N.-D. du Bon-Port (Terre-Sainte)

(à venir)

Chapelle Notre-Dame de la Miséricorde (Bassin Martin)

(à venir)

Église Saint-Pierre Saint-Paul (Saint-Pierre)

● Dimanche 24 : 7h, messe du 4e dimanche de l’Avent. 18H : messe de Noël.

● Lundi 25 : 7h, messe de Noël

Église du Bon Pasteur (Ravine Blanche)

● Dimanche 24 : 16h et 19h, messe de Noël

● Lundi 25 : 9h30, messe de Noël

Église Jésus Frère des Hommes (Joli Fond)

● Dimanche 24 : 18h, messe de Noël

● Lundi 25 : 9h : messe de Noël

Chapelle N.-D. de Lourdes (Ligne Paradis)

● Dimanche 24 : 16h, messe de Noël

Église N.-D. de la Salette (Ligne des Bambous)

● Dimanche 24 : 18h, messe de Noël

Église Saint-Augustin (Ravine des Cabris)

● Dimanche 24 : 17h30, messe de la veillée de Noël

● Lundi 25 : 9h : Messe de Noël

● Dimanche 31 : 6h et 9h, messe d’action de grâce

● Lundi 1er : 9h, messe Sainte Marie Mère de Dieu

Église N.-D. de la Reconnaissance (Bois d’Olives)

● Dimanche 24 : 17h30, messe de la veillée de Noël

● Lundi 25 : 7h30 : Messe de Noël

● Dimanche 31 : 7h30, messe d’action de grâce

Église N.-D. du Sacré Cœur (Montvert)

● Dimanche 24 : 19h30

● Dimanche 31 : 9h30

● Lundi 1er janvier : 9h30

Chapelle Bx Fr Scubilion (Bérive)

● Lundi 25 : 9h

Chapelle Saint-Maximilien Kolbe (Piton des Goyaves)

● Lundi 25 : 9h

● Dimanche 31 : 7h30

Doyenné du Tampon

(Église Saint-François de Sales (Tampon centre)

(à venir)

Église Saint-Esprit (Trois-Mares)

● Dimanche 24 décembre : 9h, messe du 4e dimanche de l’Avent – 19h, vigile de Noël

Chapelle N.-D. des pauvres (Ligne des 400)

(à venir)

Église Saints Anges Gardiens (Bras de Pontho)

(à venir)

Église Sainte-Famille (la Chatoire)

● Dimanche 24 décembre : 19h, vigile de Noël

Église Saint-François d’Assise (Tampon 12e)

(à venir)

Église Saint-François d’Assise

(à venir)

Chapelle du Frère Scubilion

(à venir)

Église Marie Reine du Monde (Tampon 14e)

● Dimanche 24 : 19h, messe de la nuit de Noël

● Lundi 25 : 8h30, messe de la nuit de Noël

Chapelle N.-D. de La Salette (Pont d’Yves, 19e)

● Dimanche 24 : 19h, messe de la nuit de Noël

Chapelle Saint-Antoine (17e)

● Lundi 25 : 10h30, messe de la nuit de Noël

Église Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus (23e, Plaine des Cafres)

● Dimanche 24 : 19h, veillée de Noël

● Lundi 25 : 10h, messe du jour de Noël

Église du Sacré Cœur (Piton Hyacinthe)

● Lundi 25 : 8h30, messe du jour de Noël

Chapelle Saint Jean-Baptise de la Salle (Bourg Murat, 27e)

● Dimanche 24 : 19h, veillée de Noël

Doyenné de Saint-Louis

Église Saint-Louis (centre)

● Dimanche 24 : 19h30

● Lundi 25 : 9h

● Dimanche 31 : 6h et 8h30, messe d’action de grâce pour la fin de l’année – 18h, messe en l’honneur de la Sainte Famille

● Lundi 1er janvier : 8h

Église N.-D. du Cénacle (Gol Bacquet)

● Dimanche 24 : 17h30

Église Saint Sauveur (Roches-Maigres)

● Dimanche 24 : 18h

● Lundi 25 : 10h (avec l’aumônerie militaire)

Église Saints Anges Gardiens (Makes)

● Dimanche 24 : 19h30

● Lundi 25 : 8h

Chapelle Bois de Nèfles Coco

● Dimanche 24 : 19h

● Lundi 25 : 10h

Chapelle Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus (Gol les Hauts)

● Dimanche 24 : 17h

● Lundi 25 : 10h

● Dimanche 31 : 17h, messe d’action de grâce pour la fin de l’année et en l’honneur de la Sainte Famille

● Lundi 1er janvier : 7h

Chapelle Notre-Dame de Fatima (Bellevue)

● Dimanche 24 : 16h

Église N.-D. du Rosaire (La Rivière)

● Dimanche 24 : 18h30

● Lundi 25 : 6h et 9h

Chapelle Notre-Dame de Fatima (Ouaki)

● Dimanche 24 : 18h30

Chapelle Notre-Dame du Sacré Cœur (Îlet à Furcy)

● Dimanche 24 : 18h30

Chapelle Saint Antoine de Padoue (Canots)

● Dimanche 24 : 16h30

Chapelle Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars (Petit Serré)

● Dimanche 24 : 16h30

Chapelle Saint Jean Baptiste (Tapage)

● Dimanche 24 : 16h30

Église Saint-Vincent de Paul (Entre-Deux)

● Dimanche 24 : 9h – 17h30, veillée de Noël (jusqu’à 18h50) suivie de la messe à 19h

● Lundi 25 : 10h

● Dimanche 31 : 9h, messe de la Sainte Famille – 18h, causerie suivie de la messe veillée du nouvel an à 19h

● Lundi 1er janvier : 10h, messe du Nouvel An

Église Saint-Dominique (Étang-Salé)

● Dimanche 24 : 8h, messe du 4e dimanche de l’Avent – 19h, vigile de la Nativité du Seigneur

● Lundi 25 : 8h30, messe de la Nativité du Seigneur

● Dimanche 31 : 8h, messe de la Sainte Famille et en action de grâce pour l’année 2023

● Lundi 1er janvier : 8h30, messe d’ouverture de l’année 2024

Chapelle Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus (Étang-Salé les Bains)

● Dimanche 24 : 17h30, vigile de la Nativité du Seigneur

Chapelle du Christ Roi (Maniron)

● Dimanche 24 : 19h, vigile de la Nativité du Seigneur

● Dimanche 31 : 10h, messe de la Sainte Famille et en action de grâce pour l’année 2023

Église de l’Immaculée Conception (Les Avirons)

● Samedi 23 : 17h30, messe anticipée du 4e dimanche de l’Avent

● Dimanche 24 : 9h, messe du 4e dimanche de l’Avent – 19h, messe de la nuit de Noël

● Lundi 25 : 9h – 17h30, chapelet médité puis vêpres

● Samedi 30 : 17h30, solennité de la Sainte Famille

● Dimanche 31 : 9h

● Lundi 1er janvier : 7h15, exposition du Saint Sacrement, laudes, louanges ; 9h, messe

Église du Très Saint Sacrement (Ravine-Sèche)

● Samedi 23 : 17h, messe anticipée du 4e dimanche de l’Avent

● Dimanche 24 : 18h, messe de la nuit de Noël

● Dimanche 31 : 7h

● Lundi 1er janvier : 8h, messe, exposition du Saint Sacrement, laudes, louanges

Église Saint-Joseph (Tévelave)

● Samedi 23 : 16h, messe anticipée du 4e dimanche de l’Avent

● Dimanche 24 :18h30, messe de la nuit de Noël

● Lundi 25 : 8h30

● Samedi 30 : 16h, solennité de la Sainte Famille

● Lundi 1er janvier : 8h30, messe, exposition du Saint Sacrement, laudes, louanges

Église N.-D. des Neiges (Cilaos)

● Samedi 23 : 17h, messe anticipée du 4e dimanche de l’Avent

● Dimanche 24 : 18h, messe de la veille de Noël

● Lundi 25 : 10h, messe du jour de Noël

● Dimanche 31 : 17h – 18h, temps d’adoration et de louange animé par les jeunes après la messe du soir

● Lundi 1er janvier : 10h

Église Sainte-Anne (Bras-Sec)

● Samedi 23 : 16h, messe anticipée du 4e dimanche de l’Avent

● Dimanche 24 : 15h, messe de la veille de Noël

● Samedi 30 : 16h

Église du Sacré-Cœur (Îlet à Cordes)

● Dimanche 24 : 10h, messe du 4e dimanche de l’Avent

● Dimanche 31 : 10h

Chapelle Saint-Christophe (Mare-Sèche)

● Dimanche 24 : 9h, messe du 4e dimanche de l’Avent

● Dimanche 31 : 9h

Église Sainte-Bernadette (Palmiste-Rouge)

● Dimanche 24 : 19h, messe de la veille de Noël

● Lundi 25 : 8h, messe du jour de Noël

● Dimanche 31 : 8h

Doyenné de Saint-Leu

Église N.-D. de la Salette

(à venir)

Église N.-D. desApôtres (Étang Saint-Leu)

(à venir)

Église de la Maternité de Marie (Piton Saint-Leu)

● Dimanche 24 : 19h, veillée et messe de Noël

● Lundi 25 : 8h (messe avec baptême)

● Dimanche 31 : 17h30, Fête de la Sainte Famille + baptême des enfants

● Lundi 1er janvier : 8h30, solennité de sainte Marie Mère de Dieu (patronne de la paroisse) + pot du Nouvel An

Église Bienheureux Frère Scubilion (Grand-Fond)

● Dimanche 24 : 17h, veillée et messe de Noël

Église Saint Christophe (La Chaloupe)

● Dimanche 24 : 19h30, veillée de Noël

● Lundi 25 : 9h30, messe de Noël

● Dimanche 31 : 9h, Fête de la Sainte Famille – 17h30, messe de la Saint-Sylvestre

● Lundi 1er janvier : 9h30, Jour de l’an, Fête de Marie mère de Dieu

● Samedi 6 janvier : 16h45, Epiphanie (messe anticipée)

● Dimanche 7 janvier : 9h30, Epiphanie

Chapelle Notre-Dame des Champs (La Chaloupe)

● Dimanche 24 : 17h, veillée de Noël

● Dimanche 31 : 16h, messe de la Saint-Sylvestre

● Samedi 6 janvier : 15h, Epiphanie (messe anticipée)

Église du Sacré-Cœur (Colimaçons)

(à venir)

Église Saint Jean-Marie Vianney (Le Plate)

(à venir)

Église N.-D. de la Paix (Saint-Gilles les Bains)

(à venir)

Doyenné de Saint-Paul

Église de la Conversion de saint Paul

● Dimanche 24 : 6h, messe du 4e dimanche de l’Avent – 18h30, veillée de Noël suivie de la messe à 19h

Église Notre-Dame de Lourdes (Plateau Caillou)

● Dimanche 24 : 8h, messe du 4e dimanche de l’Avent – 18h30, veillée de Noël suivie de la messe à 19h

Chapelle Notre-Dame des Anges (Étang Saint-Paul)

● Dimanche 24 : 8h, messe du 4e dimanche de l’Avent – 18h30, veillée de Noël suivie de la messe à 19h

Église Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus (Savannah)

● Dimanche 24 : 18h30, veillée de Noël suivie de la messe à 19h

Église Saint Joseph Artisan

(à venir)

Église N.-D. de la Visitation (Bois de Nèfles)

(à venir)

Église Sainte-Thérèse d’Avila (Sainte-Thérèse)

● Dimanche 24 : 18h, veillée de Noël

● Lundi 25 : 9h, messe de Noël

● Dimanche 31 : 8h15

● Lundi 1er : 9h

Église Sainte-Catherine Labouré (La Rivière des Galets)

● Dimanche 24 : 18h30, veillée de Noël

● Lundi 25 : 8h, messe de Noël

● Dimanche 31 : 7h

● Lundi 1er : 8h

Chapelle Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus (Dos d’Âne)

● Dimanche 24 : 16h, veillée de Noël

● Lundi 25 : 10h, messe de Noël

● Dimanche 31 : 10h

● Lundi 1er : 10h

Église Sainte-Jeanne d’Arc (Le Port)

● Dimanche 24 : 9h, messe du 4e dimanche de l’Avent – 20h, messe de la nuit (Nativité du Seigneur)

● Lundi 25 : 9h, Nativité du Seigneur

● Dimanche 31 : 6h30 et 9h, Fête de la Sainte Famille – 18h, messe d’action de grâce pour la fin d’année 2023

● Lundi 1er janvier : 9h, Solennité de sainte Marie, Mère de Dieu (et Journée mondiale de la paix)

Église Saint-Pierre Apôtre (Le Port)

● Dimanche 24 : 18h, messe de la nuit (Nativité du Seigneur)

Église Saint Yves (Le Port)

● Dimanche 24 : 18h, messe de la nuit (Nativité du Seigneur)

● Lundi 25 : 6h30, Nativité du Seigneur

● Dimanche 31 : 6h30, Fête de la Sainte Famille

Église N.-D. de l’Assomption (La Possession)

● Dimanche 24 : 19h

● Lundi 25 : 9h

● Dimanche 31 : 9h

● Lundi 1er janvier : 8h

Chapelle Sainte-Térésa de Calcutta (ZAC Saint-Laurent)

● Dimanche 24 : 17h

● Dimanche 31 : 7h

Chapelle N.-D. du Sacré-Cœur (Ravine à Malheur)

● Lundi 25 : 7h

Doyenné de Saint-Gilles les Hauts

Église N.-D. des Douleurs (Trois-Bassins)

● Dimanche 24 : 20h

● Lundi 25 : 9h

● Dimanche 31 : 9h

● Lundi 1er janvier : 9h

Église Sainte-Thérèse d’Avila (La Saline les Hauts)

● Dimanche 24 : 19h

● Lundi 25 : 8h30

● Dimanche 31 : 8h

● Lundi 1er janvier : 9h30

Église Saint-Pie X (Tan Rouge)

● Dimanche 24 : 18h45

● Lundi 25 : 9h30

● Dimanche 31 : 9h30

● Lundi 1er janvier : 9h30

Église Saint-Amand (Le Guillaume)

● Dimanche 24 : 20h

● Lundi 25 : 8h30

● Dimanche 31 : 8h30

● Lundi 1er janvier : 8h30

Église de la Sainte Famille (Bellemène)

● Dimanche 24 : 18h

● Lundi 25 : 8h

● Dimanche 31 : 8h

● Lundi 1er janvier : 8h

Église Saint-Gilles (Saint-Gilles les Hauts)

● Dimanche 24 : 18h45

● Lundi 25 : 9h30

● Dimanche 31 : 9h30

● Lundi 1er janvier : 9h30

Chapelle des Pèlerins d’Emmaüs (Fleurimont)

● Dimanche 24 : 16h

● Dimanche 31 : 8h

● Lundi 1er janvier : 8h

Chapelle N.-D. De Toutes Grâces (l’Éperon)

● Dimanche 24 : 16h

● Lundi 25 : 7h

● Dimanche 31 : 6h30

● Lundi 1er janvier : 6h30

Chapelle N.-D. de Fatima (Bernica)

● Lundi 25 : 8h

Cirque de Mafate

● La Nouvelle : lundi 1er janvier, 17h (messe de Noël)