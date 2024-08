Les conseils d’Antoine Guillon pour passer l’arrivée du Grand Raid le plus long de l’histoire

Avec 175 km et 10.150 mètres de dénivelé positif au menu, l'édition 2024 du Grand Raid (17-20 octobre) s'annonce comme l'une des plus difficiles jamais proposées aux traileurs. L'un des favoris de l'épreuve, Antoine Guillon, livre chaque semaine ses conseils aux participants pour boucler l'épreuve.

Le Grand Raid de La Réunion poursuit sa mue en festival des amateurs de trail : à l’occasion de la prochaine édition (17-20 octobre), les organisateurs proposeront pas moins de cinq courses au programme, avec le lancement du Métis Trail (50 km, 2.500 D+) dont le départ sera donné à Saint-Paul.

La course reine, le Grand Raid, augmente pour sa part encore son niveau de difficulté, avec une distance jamais vue à parcourir de 175 km pour 10.150 mètres de dénivelé positif. « Le Grand Raid de La Réunion 2024 en passe de devenir le plus grand de son histoire ! », commentait ainsi le mois dernier sur sa page Facebook l’ultra-traileur Antoine Guillon, vainqueur de l’épreuve en 2015.

« Pour rappel, lors de la seconde venue de Kilian Jornet en (en 2012) à La Réunion, le circuit mesurait 171 km et 10.500m D+. Il terminait premier en 26h33 et moi second une bonne heure après tandis que Arnaud Lejeune était le 3e coureur sous les 30 heures ! », rappelait par ailleurs Antoine Guillon.

Avec déjà seize participations à la Diagonale des Fous à son compteur, le coureur originaire des Yvelines fait figure de véritable mémoire de l’épreuve. Une expérience qu’il partage sur les réseaux sociaux, en prodiguant chaque semaine, durant les dix prochaines qui vont s’écouler jusqu’au grand départ, ses conseils et astuces pour maximiser ses chances de franchir la ligne d’arrivée.

Vous auriez tort de vous en priver.