Les conditions météo du week-end perturbées par la cyclogenèse

CYCLOGENESE

Les choses commencent à se préciser pour la cyclogenèse sous surveillance au nord des Mascareignes. Un minimum dépressionnaire (embryon) est clairement identifiable sur les données satellites depuis la nuit dernière et a donc commencé à être suivi. A 18h00 ce vendredi, on peut le pointer à environ 1300 km au nord-est de La Réunion.

Selon le scénario de prévision majoritaire à l’heure actuelle, le phénomène va se déplacer en direction de l’ouest-sud-ouest au cours des prochaines 48h, l’amenant sur la côte nord-est malgache dans la nuit de dimanche à lundi. Sur son parcours vers la Grande Ile, il ne devrait pas trouver terreau suffisamment favorable pour lui permettre une intensification significative…même le stade minimal de tempête semble désormais assez peu probable (scénario que Météo France n’exclue pas encore toutefois).

En revanche, même sans devenir une tempête, ce système a de fortes chances d’apporter des conditions météo dégradées (fortes pluies et vents forts) sur le nord de Madagascar mais également, par extension, sur tout le nord du Canal du Mozambique (Les Comores, Mayotte…) de dimanche à mercredi très probablement.

ET POUR LA REUNION ?

Sur la trajectoire attendue, le 8ème phénomène de cette saison devrait passer au plus près de la Réunion dans la nuit de samedi à dimanche, à plus de 800 km au nord.

Toutefois, lors de ce transit au large, l’alizé qui souffle sur notre île va se charger en humidité et tourner progressivement du secteur est-sud-est (comme aujourd’hui) au secteur nord-est. Ainsi, une dégradation des conditions météo devrait se produire à compter de ce dimanche 3 mars et s’étirer jusqu’en milieu de semaine prochaine. Il va donc falloir s’attendre au retour des pluies et des orages.

Une situation qui sera à suivre au jour le jour, tout particulièrement en ce début de vacances scolaires…