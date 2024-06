Les Bleus réussissent et s’imposent face au Luxembourg, Mbappé se rapproche des records

Pour leur premier match de préparation pour l'Euro 2024, les joueurs de Didier Deschamps se sont facilement imposés face au Luxembourg. Auteur d'un but et de deux passes décisives, Kylian Mbappé se rapproche rapidement des records de meilleur buteur et de meilleur passeur de l'équipe de France.

L’adversaire était modeste, mais il ne convenait pas de se prendre les pieds dans le tapis. Pour ce premier match de préparation face au Luxembourg, 87e mondial, les Bleus ne pouvaient pas se contenter d’autre chose qu’une large victoire.

Face à une équipe luxembourgeoise bien décidée à ne pas se laisser marcher dessus, l’armada offensive française a longtemps buté sur une défense bien regroupée. C’est à la 42e minute que Kolo Muani, bien servi par Kylian Mbappé, a trouvé le chemin des filets sur une tête piquée. De quoi redonner confiance au Parisien qui a vécu une année difficile.

En deuxième période, l’assaut sur les cages luxembourgeoises reprenait, mais les hommes de l’entraîneur Luc Holtz n’étaient pas décidés à rendre la vie des Français plus facile. À la 70e, sur un décalage de Mbappé, le défenseur Jonathan Clauss a envoyé une frappe lumineuse depuis l’extérieur de la surface qui a frappé la barre transversale avant de rentrer dans le but.

Bouillonnant et surtout souriant depuis l’officialisation de son contrat avec le Real Madrid, Kylian Mbappé s’est offert son but. Pour sa première sélection, son coéquipier Bradley Barcola lui a offert une passe décisive qui permet au capitaine de sceller le score à 3 à 0.

En réalisant sa 28e et 29e passe décisive, Kylian Mbappé se rapproche d’Antoine Griezmann qui détient le record en Bleu avec 30 passes décisives. Côté but, il a inscrit son 47e but en sélection, soit 4 de moins que Thierry Henry et 10 de moins qu’Olivier Giroud. Le tout, à seulement 25 ans.