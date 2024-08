Les banques locales ont engrangé 93 millions d’euros de bénéfices

« Après une année 2022 marquée par une stagnation de la rentabilité des établissements bancaires du département (+0,1 % par rapport à 2021), l’exercice 2023 enregistre une forte amélioration du résultat net dégagé par les cinq banques locales (+9,6 %) », indique l’Iedom dans son dernier bilan économique de La Réunion. Ce niveau correspond à celui d’avant la crise COVID. Le résultat net a ainsi atteint 93,4 millions d’euros en 2023, contre 85,2 millions d’euros en 2022.

Un résultat net en hausse, mais…

Ces chiffres peuvent surprendre, mais, selon l’Iedom, cette hausse est uniquement due à la baisse de la « charge d’imposition », ce qui a permis une augmentation des résultats nets. Si l’on examine de plus près les données financières des banques locales, on constate une forte dégradation. L’une des raisons ? La remontée des taux d’intérêt et de refinancement. « Le produit net bancaire des cinq banques locales a reculé de -7,5 % en 2023, après deux années de progression (+3,9 % en 2022 et +4,9 % en 2021), en raison d’une croissance plus rapide des charges de refinancement par rapport aux produits perçus auprès de la clientèle. »

Augmentation des tarifs pour les clients

L’Iedom identifie plusieurs facteurs qui ont contribué à la hausse des charges, pesant ainsi sur le produit net bancaire des établissements. « Les charges d’exploitation bancaire ont fortement augmenté de +148,5 % entre 2022 et 2023, soit +208,7 millions d’euros. La hausse la plus significative concerne les charges sur les opérations interbancaires, qui ont progressé de +310,1 % entre 2022 et 2023 (soit +124,2 millions d’euros) », peut-on lire.

Mais les banques, fidèles à elles-mêmes, n’ont pas manqué d’augmenter les tarifs pour leurs clients : « Les facturations nettes de services financiers (facturation des moyens de paiement, des cartes bancaires) ont sensiblement progressé en 2023 (+11,0 %, soit +9,5 millions d’euros), tout comme les facturations de commissions nettes à la clientèle (+7,4 %, soit +5,9 millions d’euros) ou encore les autres produits divers et produits accessoires (+9,5 %, soit +9 millions d’euros). »

Moins d’argent à prêter

Les banques prêtent moins d’argent, mais continuent d’en gagner. Cette situation a irrité le secteur économique, alors que La Réunion traverse une crise conjoncturelle marquée notamment par une inflation persistante. Récemment, la Capeb (BTP) et son président Cyrille Rickmounie ont alerté le préfet de La Réunion, Jérôme Filippini, sur la nécessité d’un meilleur accompagnement de la part du secteur bancaire. « Si certains attendent tout de l’État, il est primordial d’avoir des banques et des financeurs à nos côtés, notamment pour ceux qui souhaitent investir. »

Ce constat a été maintes fois répété auprès des instances de l’État, notamment lors des différents comités de suivi de l’activité économique qui se tiennent en préfecture. Aujourd’hui, les crédits consentis aux entreprises ont continué d’afficher un rythme de croissance atone en 2023 et, depuis 2022, elles ne constituent plus la principale clientèle du système bancaire… Tout un symbole.