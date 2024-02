Les applications de rencontre et vous : vos réponses !

Lundi, nous vous donnions la parole sur vos habitudes d'utilisation des applications bien connues de la place pour trouver l'âme soeur. Tinder, Fruitz, Adopte... pour les appli' les plus célèbres n'ont plus de secret pour nombre d'entre vous et pourtant, au vu des résultats, vous êtes pour le moins déçus des rencontres obtenues. Ce n'est donc visiblement pas cette année encore que vous avez pu vivre la Saint-Valentin de vos rêves alors il est grand temps, après être passé devant des terrasses de restaurant bondées ce mercredi soir, de se consoler en vous disant que, OUI, vous n'êtes pas seul à répondre la même chose que d'autres inconnus du web dans notre questionnaire spécial Saint-Valentin !