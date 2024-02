Leptospirose : Épidémie « d’ampleur » à La Réunion

Voici les points clés :

· Leptospirose : Epidémie d’ampleur plus élevée que les deux dernières années.

· Dengue : Circulation en hausse mais restant limitée à ce jour au Sud de l’île.

· Conjonctivite : Recrudescence des cas en médecine libérale.

· COVID-19 : La circulation virale est stable à un niveau bas.

· Grippe : La Réunion n’est plus en épidémie de grippe.

· Gastro-entérite : La Réunion n’est plus en épidémie.

· Bronchiolite chez les moins de 2 ans : L’épidémie de bronchiolite est terminée.

Épidémie en cours à un niveau plus élevé que les années précédentes

Avec la saison des pluies, les conditions climatiques sont favorables à la persistance de la bactérie dans l’eau et les milieux humides, augmentant ainsi le risque de contamination lors d’activités à risques. En moyenne sur le département, avec une pluviométrie d’environ 2,5 fois la normale et un cumul moyen insulaire dépassant tout juste 1000 mm, janvier 2024 se place au 3e rang des mois de janvier les plus pluvieux en plus de 50 ans de mesures (données Météo France). Météo France note une certaine ressemblance avec 2018 où les zones Sud et Sud-Est avaient aussi été particulièrement touchées.

Bilan au 20 février 2024 : Depuis le 1er janvier 2024, 54 cas de leptospirose confirmés biologiquement et survenus au cours du mois de janvier ont été déclarés à l’ARS. À la même période de l’année, 22 cas avaient été déclarés en 2023 et 18 en 2022.

Hausse de la circulation de Dengue

L’augmentation des cas de dengue se poursuit à la Réunion. Entre la S05 et la S06, le nombre de cas est passé de 16 à 27 cas.

Plus de la moitié des cas (52%) sont détectés à Saint-Joseph, qui compte plusieurs foyers actifs.

En semaine 06, 4 cas ont été signalés à St-Paul alors qu’aucun n’y était mis en évidence en S05. Cette situation est suivie avec vigilance.

Ailleurs sur l’ile, des cas ont été signalés au Tampon et à St-Denis (2 cas chacune) et à St-Pierre, La Possession, St-Leu, St-Louis et St-André (1 cas chacune).

Les premiers résultats montrent la présence du sérotype DENV2.

L’impact sanitaire reste à ce jour faible avec 6 passages aux urgences (CHU Sud) pour syndrome compatible avec la dengue depuis le début de l’année et aucune hospitalisation signalée. On note cependant une petite augmentation du nombre de consultations pour syndromes cliniquement compatibles avec la dengue en médecine de ville en semaine 07 (de 13 consultations en S06 à 18 en S07).

Par ailleurs, on note une épidémie de dengue à Maurice et à Rodrigues. A ce jour, 10 cas importés ont été signalés au retour d’un voyage sur l’une de ces 2 îles. Un résultat de sérotypage a mis en évidence le DENV2 chez une personne de retour de Rodrigues.

Coronavirus : circulation stable et faible

En S07, le taux de positivité (TP) était stable : 9% en S07 contre 8% la semaine précédente. Le taux de dépistage était stable également, à 56 tests pour 100 000 habitants en S07 contre 53 tests pour 100 000 habitants en S06. Le TP était globalement stable pour toutes les classes d’âges sauf chez les 45-64 ans et les plus de 75 ans pour lesquels il était en augmentation.

Pas d’épidémie de grippe

La surveillance virologique identifie en S07 une circulation de grippe majoritairement de type A(H1N1)pdm09. Le taux de positivité était en baisse avec 14% des tests positifs pour les virus grippaux en S07 contre 18% en S06. Au vu des données épidémiologiques, La Réunion n’était pas dans un contexte d’épidémie.

Fin d’épidémie de bronchiolite à La Réunion

Les passages aux urgences pour motif de bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans étaient stables en S07 comparés à la semaine précédente. En S07, 38 enfants âgés de moins de 2 ans ont consulté aux urgences pour une bronchiolite versus 41 en S06.

Le nombre des nouvelles hospitalisations était stable en S07 avec 19 hospitalisations contre 22 hospitalisations en S06.