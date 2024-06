Législatives anticipées de 2024 : Les Républicains se déchirent au sujet de l’alliance avec le RN

Le président de LR s'est retrouvé au coeur d'une tempête politique et médiatique après s'être prononcé en faveur d'une alliance entre la droite républicaine et l'extrême-droite. Une annonce qui a provoqué une levée de bouclier jusqu'à La Réunion où Michel Fontaine, délégué départemental du parti s'est opposé à l'idée d'une telle union.

Au lendemain des élections européennes et dans le cadre de la préparation des Législatives anticipées, Jordan Bardella a lancé un appel à une alliance entre le Rassemblement national et Les Républicains. Le président de LR, Eric Ciotti, a accepté la main tendue et s’est positionné en faveur d’un bloc composé de la droite républicaine et de l’extrême-droite.

Mais cette déclaration n’a pas été du goût de nombreux membres du parti. Le groupe des Républicains au Sénat s’est rapidement dissocié d’Eric Ciotti dans un communiqué : « Les sénateurs Les Républicains ont réaffirmé à l’unanimité ce qui doit être la ligne claire et responsable de la droite française : rester elle-même en gardant notre indépendance et notre autonomie, vis-à-vis du camp macroniste comme du camp lepéniste. »

Des ténors du parti ont aussi signé une tribune dans laquelle ils revendiquent « l’indépendance des Républicains« . Gérard Larcher, Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, François Baroin, Bruno Retailleau, Christian Jacob et Michel Barnier, entre autres, ont déclaré dans un texte publié sur Le Figaro : « La position exprimée par Éric Ciotti est une impasse, n’engage pas notre famille politique et ne représente en aucun cas la ligne des Républicains. »

À La Réunion aussi, la prise de parole d’Eric Ciotti a été vivement critiquée. Le délégué départemental du parti Les Républicains, Michel Fontaine, s’est fendu d’un communiqué : « Nous avons pris connaissance de la décision de notre compagnon Éric Ciotti d’appeler à une alliance entre Les Républicains et Le Rassemblement National. (…) En tant que gaullistes, il est de notre devoir de défendre l’héritage du Général de Gaulle et de préserver l’âme de notre nation. (…) C’est la défense d’une France libre qui se tient debout face aux extrémismes et aux divisions. Le Général de Gaulle, en des temps bien plus sombres, a su résister. Il a toujours privilégié l’intérêt supérieur de la nation, refusant les compromis qui auraient pu affaiblir notre pays. »

Une grande partie des Républicains, et notamment les Républicains de La Réunion, devraient donc continuer à appeler à faire barrage au Rassemblement national.