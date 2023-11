Le titre restaurant ne doit pas être transformé en « titre caddie »

Pour rappel, l’article 6 de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat prévoit jusqu’au 31 décembre 2023 que les titres-restaurant puissent être utilisés pour acquitter en tout ou partie le prix de tout produit alimentaire, qu’il soit directement consommable ou non (par exemple huile, farine, œufs, légumes secs non cuits, …).

Cette disposition exceptionnelle et temporaire a permis au secteur de la grande distribution de bénéficier d’un regain d’activité au détriment des restaurateurs. Ainsi, entre le 4trimestre 2022 et le 2trimestre 2023, la part de marché des grandes et moyennes surfaces a progressé de 4.9 points alors que celles des restaurateurs a reculé de 3.2 points sur la même période.