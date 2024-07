[Le podcast de Pierrot] Selon Jonathan Rivière, « on n’a jamais marché sur la lune »

Je crois vous l’avoir déjà dit, j’adore ce proverbe africain : « Quand on monte au cocotier, on a intérêt à avoir les fesses propres« . Nombre de candidats du Rassemblement national l’apprennent ces derniers jours à leurs dépens.

Jordan Bardella ne recense que « quatre ou cinq brebis galeuses » qui seront d’ailleurs selon lui exclues du parti. Sauf qu’elles risquent d’avoir entretemps été élues députées. Médiapart évoque pour sa part « quelque 80 cas problématiques« . Tandis que Gabriel Attal parle de plus d’une centaine de candidats du RN ayant publié dans le passé sur les réseaux sociaux des propos homophobes ou racistes.

L’excuse de Jordan Bardella est que, « en 48 heures, mon mouvement a investi près de 600 candidats« , ce qui expliquerait selon lui certaines « erreurs de casting« .

On aurait pu entendre l’argument si on ne se rappelait qu’au moment de la dissolution, Marine Le Pen et lui-même répétaient à l’envie que le RN était fin prêt, que ça faisait des mois qu’ils travaillaient sur d’éventuelles élections et que leurs candidats avaient été choisis depuis longtemps.

Il existe un excellent site que je vous recommande qui s’appelle « Tour de France de la honte« . Il s’agit d’une carte interactive du monde, de façon à y faire figurer les candidats des Français de l’étranger et des DROM, qui recense 154 candidats du RN « affiliés à des régimes autoritaires, climatosceptiques conspirationnistes contre votre santé, coupables de fraude, homophobes, négationnistes, opposés aux droits des femmes, racistes et antisémites, sexistes, suprémacistes, violents, voire tout à la fois« .

J’ai eu la curiosité de cliquer sur La Réunion. On y trouve une fiche sur Jonathan Rivière, candidat du RN dans la 4ème circonscription (Petite-Île, St-Joseph et St-Pierre). « On n’a jamais marché sur la lune », affirmait-il le 10 février dans une publication sur son compte Facebook. Celle-ci est assortie d’une vidéo tierce, dans laquelle il est expliqué : « La CIA est derrière le 11 septembre ». D’autres contenus de ce genre, relayés par ses soins en 2023, affirment que « les vaccins vous tueront complètement » après injection. Ou qu’ils rendent « aimantés », thèse qu’il reprend à son compte, toujours sur ses réseaux sociaux, nous dit le site.

Hallucinant et inquiétant.

Et ce candidat a obtenu dimanche dernier 14.797 suffrages, soit 27,57% des suffrages exprimés, suffisamment pour le qualifier pour le second tour !

Jordan Bardella, dans ses explications, semble classer les dérapages de ses candidats en deux catégories : les cas les plus graves qu’il désavoue et exclut de son mouvement et les auteurs de maladresses, selon lui excusables.

Dans la première catégorie, on retrouve les 5 « brebis galeuses » avec par exemple le député sortant de l’Yonne, Daniel Grenon, qui a estimé dans un entretien au journal L’Yonne républicaine que les Maghrébins « n’ont pas leur place dans les hauts lieux« . « Ces propos, je les trouve abjects« , a réagi le président du Rassemblement national, qui a assuré que Daniel Grenon « ne siègera pas dans le groupe du Rassemblement national » en cas de réélection. Peut-être, et encore c’est à voir s’il ne sera pas réintégré discrètement au bout de quelques mois. Il n’en demeurera pas moins que ce raciste aura été élu député grâce au soutien du RN au premier tour.

Autre candidats désavoués, Laurent Gnaeding, dans le Haut-Rhin, qui a considéré lors d’un débat à la télévision que les propos de Jean-Marie Le Pen qualifiant les chambres à gaz de « point de détail de l’Histoire » – ce qui lui a valu d’être condamné par la justice pour banalisation de crimes contre l’Humanité – « n’étaient pas une remarque antisémite« , mais une « grave erreur de communication« .

On y trouve aussi Josseline Liban du Calvados qui avait ironisé sur Facebook sur un « tour de cou anti-décapitation pur porc« , composé en fait de saucissons. Ou encore Annie Bell, investie en Mayenne, qui a été condamnée pour une prise d’otages à la mairie d’Ernée en 1995.

Autres cas problématiques, Thierry Mosca dans le Jura, un homme placé sous curatelle depuis novembre 2023 et donc inéligible, dispensé de procès dans une affaire de travail dissimulé en raison d’ »un état mental déficient« . Dans le Calvados Ludivine Daoudi a, elle, été conduite à retirer sa candidature du second tour des législatives, après la diffusion d’un photo où on la voit porter une casquette de sous-officier nazi avec une croix gammée.

Dans le deuxième catégorie, celle d’auteurs de maladresses excusables, Marine Le Pen classe apparemment tous les autres, à savoir les 149 cas recensés par le site « Le Tour de la honte ». Elle évoque des « maladresses » comme par exemple celle de Paule Veyre de Soras, candidate en Mayenne qui, voulant se défendre de tout racisme, a fait valoir avoir un « dentiste musulman » et un « ophtalmo juif« . « C’est maladroit, mais objectivement, ce n’est pas une preuve de racisme« , a estimé Marine Le Pen.

« Ce sont des braves gens, qui voient arriver les grands inquisiteurs de la presse« , a-t-elle affirmé, considérant que la représentation nationale devait « être à l’image de la France« . Et de renvoyer la critique à La France insoumise et aux Ecologistes qui, selon Marine Le Pen, « couvrent des comportements inadmissibles ». Et elle cite comme exemple Raphaël Arnault, un candidat fiché S issu de LFI, intronisé par le Front populaire, arrivé en 2ème position et donc qualifié pour le second tour dans la circonscription d’Avignon.

Apparemment, pour Marine Le Pen, être « à l’image de la France« , c’est être « affilié à des régimes autoritaires, climatosceptique, conspirationniste contre votre santé, coupable de fraude, homophobe, négationniste, opposé aux droits des femmes, raciste et antisémite, sexiste, suprémaciste, violent, voire tout à la fois ».

Ça fait peur…