Le podcast de Pierrot : Pronostics pour les Législatives (Partie 1)

Pierrot Dupuy vous propose à partir d’aujourd’hui une série d’épisodes sur les élections législatives. Pour débuter, voici ses prédictions sur les 1re et 2e circonscriptions de La Réunion :

Transcription du podcast :

Bonjour, pour ce 2e podcast, nous allons faire un tour d’horizon des sept circonscriptions de La Réunion dans lesquelles vont se dérouler les élections législatives anticipées suite à la dissolution de l’Assemblée nationale par le président Macron.

On va commencer par la première et nous allons faire un petit tour des noms les plus connus et de ceux qui ont à mon avis le plus de chances de se retrouver au second tour.

Donc, 9 candidats dans la première circonscription. Je vais tous les citer :

1/ Philippe Naillet

2/ Gaëlle Lebon

3/ Jean-Jacques Morel

4/ Gino Ballom

5/ Nadine Mitra

6/ René-Paul Victoria

7/ Krisna Sawoo

8/ Paul Técher

9/ Ludovic Sautron

Alors rien qu’en écoutant comme ça, vous avez deux qui vont retenir votre attention particulièrement. Il s’agit de Philippe Naillet et Jean-Jacques Morel. Pourquoi ces deux-là ? Mais tout simplement parce qu’ils étaient déjà des finalistes en 2022, lors des dernières législatives. À l’époque, c’est Philippe Naillet qui l’avait emporté au second tour avec 60,68% des voix. Rien qu’à dire ça, on aurait plutôt tendance à dire qu’il serait grand favori. Aujourd’hui, je ne vais pas jusque-là parce que les choses ont beaucoup changé et notamment la montée en puissance du Rassemblement national auquel a adhéré Jean-Jacques Morel.

Donc Jean-Jacques Morel sans aucun soutien puisque Les Républicains ne l’avaient pas soutenu en 2022, avait quand même réalisé pratiquement 40%. Là, aujourd’hui, alors qu’il a le soutien d’un parti politique qui a le vent en poupe, qui a fait un excellent résultat sur la commune de Saint-Denis, mon pronostic sur cette circonscription, c’est que ça va être serré.

La vraie question va résider dans le fait de savoir si les électeurs du Rassemblement national qui ont voté pour Jordan Bardella aux Européennes il y a une semaine vous se reporter sur la candidature de Jean-Jacques Morel, ça c’est la première question. La 2e question qui vient derrière, c’est : est-ce qu’il y aura plus de participation ? Est-ce que l’on va assister à un déplacement des électeurs dionysiens vers les urnes ?

On sait que les Dionysiens votent peu, que le taux de participation est en général très faible. Est-ce qu’ils pourront se déplacer de façon plus massive et si tel était le cas, en faveur de qui est-ce qu’ils vont le faire ? Est-ce que ce sera pour faire obstacle au Rassemblement national comme c’est le cas en métropole ? Il y a des manifestations tous les soirs un peu partout… Ou est-ce qu’au contraire c’est pour apporter leur soutien au candidat Jean-Jacques Morel. Bien malin qui peut y répondre.

Dans tous les cas, on devrait s’orienter vers un second tour entre ces deux candidats avec à mon avis un score qui devrait être relativement serré.

2e circonscription

Dans la 2e circonscription – je vous rappelle que ça concerne les communes du Port, de La Possession, d’une partie de Saint-Paul avec les cantons 1, 2 et 3 – nous avons 8 candidats.

1/ Christelle Bègue

2/ Fabienne Faldon

3/ Alix Mera

4/ Nelly Actif

5/ Karine Lebon

6/ Claude Moutouallaguin

7/ Erick Fontaine

8/ Jean-Yves Morel

Je vous dirais que c’est la circonscription peut-être la plus facile à pronostiquer. Normalement, nous devrions avoir une élection relativement facile de Karine Lebon parce que dans tous les autres noms que je voulais citer, il n’y en a aucun qui est vraiment connu. Christelle Bègue, certes du Rassemblement national, mais je ne pense pas qu’elle soit en position de pouvoir venir concurrencer Karine Lebon qui donc devrait logiquement retrouver assez facilement son siège de députée.