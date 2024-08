[Le podcast de Pierrot] Ne fais pas à autrui ce que tu n’aimerais pas qu’on te fasse 

Les choses semblent commencer à bouger du côté de la prochaine nomination par le président de la République d’un nouveau Premier ministre. Il faut dire qu’il y a maintenant urgence. Le Projet de Loi de Finances (PLF), qui définit les recettes et les dépenses de l’État pour l’année à suivre, doit impérativement être voté avant la fin de cette année. Mais avant cette échéance, d’autres étapes vont se succéder qui imposent que la France soit rapidement dotée d’un gouvernement.

Les lettres de plafond, qui fixent les budgets de chaque ministère, auraient déjà dû être rédigées. D’ici à la mi-septembre, le Haut Conseil des Finances publiques devra donner son avis. Puis le PLF devra être présenté en conseil des ministres et déposé à l’Assemblée nationale le 1er octobre pour qu’il soit publié au Journal officiel avant le 31 décembre.

Autant dire que la nomination d’un nouveau Premier ministre devient extrêmement urgente et devrait intervenir, quoi qu’il en soit, avant les prochains Jeux paralympiques, c’est-à-dire avant le 28 août.

Les rumeurs sont à prendre pour ce qu’elles sont et souvent les heureux élus ne sont pas du tout ceux annoncés. Il n’en demeure pas moins que trois noms circulent avec insistance à Paris : Xavier Bertrand dont le nom a circulé en premier, mais dont l’aura semble diminuer, l’ancien ministre socialiste Bernard Cazeneuve qui apparait à beaucoup comme un modéré pouvant faire consensus, et depuis quelques jours le nom de Valérie Pécresse est apparu. Comme vous l’avez deviné, mais était-il besoin de le préciser, le nom de Lucie Castets a depuis longtemps été définitivement écarté. Personne n’y croit plus. À se demander si quelqu’un y a un jour cru. À part elle-même peut-être, et ce n’est même pas sûr.

Hier, je vous avais rapporté les propos de Mohamed Sifaoui pleins de bon sens sur le voile. J’apprécie énormément ses écrits que je suis sur Twitter. Je voudrais partager avec vous aujourd’hui ses interrogations sur LFI : « Au-delà des divergences que l’on peut avoir avec les propositions politiques de LFI, posons la question sobrement, calmement et sereinement : quel citoyen français aimerait donner les clés du pays à un parti dont des représentants rendent hommage à des terroristes, ne condamnent pas des actes de terrorisme, montrent une incroyable connivence à l’égard de l’islam politique et vouent une grande admiration à des dictatures d’Amérique latine ? »

Puisqu’on parle du voile, j’aimerais maintenant donner la parole à Laurent Joffrin qui, après Libération, écrit maintenant dans LeJournal.info. Comme pour Mohamed Sifaoui hier, je vais le citer intégralement, car je ne pourrais pas dire mieux que lui et que je m’en voudrais de dénaturer ses propos et amoindrir son humour :

« La brigade des bigots du populisme a encore frappé. Hier, Sofia Aram, humoriste laïque dont le talent et le succès l’ont changée en cible obsessionnelle de la gauche radicale, se moque du foulard islamique arborée par la marathonienne Sifan Hassan lors de sa remise de médaille olympique. Blague anodine au demeurant, mais à la connotation très politique : grande championne, cette coureuse de fond hyper-titrée a utilisé les JO comme une tribune pour promouvoir ses convictions politico-religieuses, ce qui peut légitimement susciter la critique.

Aussitôt les porte-parole du nouveau puritanisme ont réagi, tel le chœur des croyants outragés. La mère supérieure de EELV, Sandrine Rousseau, édicte un tweet indigné par ce « manque de respect ». Sœur Ersilia Soudais, députée LFI, fustige une humoriste « islamophobe ». Quant au révérend père Edwy Plenel, directeur de conscience à Mediapart, il dédie à la coureuse de fond un cantique inspiré par le ciel : « Le hijab de la championne néerlandaise Sifan Hassan en joyeuse réponse à l’archaïque interdiction française du voile pour les sportives« . Haro sur Aram, donc.

À vrai dire, ces mises à l’index ne font que prolonger une persistante catéchèse aux arrière-pensées très politiques. Pour une bonne partie de l’extrême-gauche, le voile islamique est devenu un étendard qui tend à se substituer au trop laïque drapeau rouge. Symbole pourtant évident de la soumission exigée des femmes par la version rigoriste de l’islam, le voile sert de symbole, tel le panache blanc d’Henri IV, à l’alliance désormais officielle entre gauche radicale et islam du même nom. Féminisme à géométrie variable… »

Puisqu’on est dans les dérapages de militants de LFI, restons-y. Muhammad Abdallah Kounta, membre du relais 4×400 m aux Jeux olympiques, se trouve au cœur d’une grosse controverse. Bien que sélectionné pour représenter la France sur la scène internationale, l’athlète de 29 ans a suscité l’indignation pour des propos tenus sur les réseaux sociaux.

Dès le 7 octobre 2023, le jour même des massacres perpétrés par le Hamas, Kounta avait fait l’apologie des combattants du mouvement terroriste palestinien, incité à la haine envers Israël, banalisé l’horreur de la Shoah et cité une sourate du Coran qualifiant Juifs et Chrétiens d’ennemis.

Mais l’indignation ne s’arrête pas là. En fouillant dans ses publications, des internautes ont également découvert que Kounta avait qualifié la France de « soufFrance » et avait relayé une publication dénigrant le pays comme étant peuplé de « racistes dégénérés« . Plus troublant encore, une ancienne publication d’août 2021 montre Kounta affirmant vouloir « tuer Petit Blanc »

Son engagement en ligne ne s’est pas limité à des propos religieux. Kounta, qui ne cache pas ses sympathies pour Jean-Luc Mélenchon, semble également obsédé par le conflit israélo-palestinien, jusqu’à liker des messages comparant l’arrestation des combattants du Hamas aux horreurs d’Auschwitz, tout en glorifiant ses militants. Il a même tourné en dérision les mesures de sécurité des Jeux Olympiques de Paris mises en place pour protéger les athlètes israéliens.

Face à la tempête médiatique, Kounta a rapidement désactivé son compte Twitter, mais le mal était fait.

Le vice-président du conseil régional d’Ile-de-France, Patrick Karam, a réagi à l’exhumation des tweets de Kounta et affirme que la fédération française d’athlétisme s’apprête à faire un signalement au procureur. Et il révèle que la FFA le suspend immédiatement et saisit la commission de discipline pour le radier définitivement.

Enfin, je ne peux vous quitter sans un moment de franche rigolade. Figurez-vous que la Russie a convoqué hier une réunion informelle du Conseil de sécurité de l’ONU au cours de laquelle le représentant russe s’est plaint du fait que l’Ukraine avait osé violer ses frontières en pénétrant avec des chars dans la province de Koursk. Comment on dit en russe : « Ne fais pas à autrui ce que tu n’aimerais pas qu’on te fasse ?«