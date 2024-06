Le podcast de Pierrot : L’au revoir d’André Thien Ah Koon

La retranscription du Podcast de Pierrot

Bonjour, on va lancer aujourd’hui une nouvelle rubrique sur Zinfos. Des podcasts quotidiens, c’est-à-dire que tous les jours, je vais essayer tant que mon emploi du temps me le permettra de vous offrir un, voir plusieurs enregistrements en fonction de l’actualité sur les sujets les plus divers. Essentiellement de la politique locale, mais pas que.

On va commencer par un podcast avec une voix un peu cassée, comme vous l’avez sans doute remarqué. J’ai pris froid comme beaucoup de Réunionnais donc ce ne sont pas des conditions idéales pour démarrer une série de podcasts mais on fait avec et je crois que c’est important qu’au vu de l’actualité qu’il y a ces jours-ci qu’on démarre sans attendre.

Aujourd’hui est un jour un peu spécial et j’ai tenu à consacrer ce premier podcast à André Thien Ah Koon. Ce matin, il a tenu une conférence de presse à la mairie du Tampon et j’ai effectué le déplacement parce que je pense que c’est un moment historique, que les moments historiques, il faut les vivre. C’est pas tous les jours qu’on voit un maire qui a été élu depuis aussi longtemps et qui aujourd’hui est obligé de quitter son poste. Donc la moindre des choses est que je sois présent pour écouter son bilan et ça a été un moment rempli d’émotions, il faut le dire.

André Thien Ah Koon a lu un document tout le long, il a réussi à garder son calme en lisant lentement tous les mots jusqu’à la fin, jusqu’au dernier mot et quand il a fallu dire que c’était la fin et qu’il partait, là, il a craqué, il a été obligé à se contenir, mais bon. Il avait les larmes.

Pourquoi est-ce que je lui consacre ce podcast aujourd’hui, je pourrais le faire uniquement au vu de son bilan. Il faut quand même rappeler qu’il a été élu maire du Tampon pour la première fois en 1983. Il a été réélu à de nombreuses reprises. Il a été conseiller général à nombreuses reprises, conseiller régional tout autant. Il était cinq fois député, il a fait tous les postes que l’on peut avoir en étant élu. Donc, rien que pour ça, déjà c’est important que l’on puisse être présent et faire le lui le tournant de sa vie politique.

Vous aurez l’occasion de l’écouter si vous le souhaitez. Zinfos974 a diffusé l’intégralité de son discours en live.

Mais j’ai voulu aussi y aller et c’est cela qui va faire l’objet essentiel de mon podcast de ce matin. Je n’ai pas d’affinité particulière avec cette famille politique mais je trouve qu’il est victime d’une injustice et je n’aime pas les injustices.

Il a été déclaré inéligible suite à l’embauche qu’il a faite. En quoi est-ce que je parle d’injustice ? Parce qu’André Thien Ah Koon a été condamné par la cour d’appel de La Réunion pour prise illégale d’intérêts. Des faits commis en 2018. Il agissait en tant que président de la Casud et il avait embauché à la tête de la CASUD qui s’occupe notamment du traitement des déchets. Il avait embauché donc Christelle Mondon qui n’est autre que la sœur de sa deuxième adjointe à la mairie du Tampon et qui est également conseillère à la CASUD.

Mais Christelle Mondon est également la fille de son ancien premier adjoint qui a toujours fait campagne avec lui au Tampon. Donc André Thien Ah Koon avait été jugé et il a été condamné à six mois de prison avec sursis, cinq mille euros d’amende et une peine d’inéligibilité de trois ans.

Et particularité, c’est que la cour d’appel a ordonné l’exécution immédiate de cette peine, ce qui fait que l’appel en cassation ne sera pas suspensif.

Alors pourquoi est-ce que je parle d’injustice ? Mais tout simplement parce que je me suis un peu renseigné sur les faits qui lui sont reprochés. Il y avait quatre candidats. Ils ont été examinés par un cabinet de recrutement externe. Un avait des prétentions salariales exorbitantes, un autre n’était pas d’ici et était patron d’une société en déconfiture. Pas vraiment les meilleures garanties de capacité de gérer.

Elle avait les diplômes, avait les compétences et avait des prétentions salariales qui rentraient dans les choses qui avaient été prévues par la SUDEC donc c’est elle qui a été choisie et donc pour un fait concernant une seule personne voilà un élu qui en fin de carrière, est sali, qu’on oblige à partir par la petite porte en le rendant inéligible.

Dans le même temps, la presse, toute la semaine, fait état d’élus qui embauchent leurs familles, leurs neveux, leurs cousins, leurs militants, etc. et ils ne sont absolument pas poursuivis. Et je ne vise pas une collectivité particulièrement. C’est toutes les collectivités.

Si demain, on se décide d’appliquer cette loi, c’est tous les maires de la réunion qui seraient déclarés inéligibles pour une raison toute simple : c’est qu’on est à La Réunion une petite île et quand on est patron d’une commune de 2.000 salariés, on ne peut pas éviter un jour ou l’autre que ce soit un petit cousin ou quelqu’un qu’on connaît ou quelqu’un qui est le fils de quelqu’un qu’on connaît.

C’est inéluctable donc si les juges veulent vraiment se mettre à chercher dans ce domaine-là, je souhaite bonne chance parce qu’ils auront beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot.

Donc la question que je me pose c’est : Pourquoi André Thien Ah Koon ? Pour le mettre sur la sellette alors qu’on ferme les yeux sur tous les autres cas qui sont connus et pour lequels il y a même eu des plaintes qui ne sont pas instruites. Lui, on le cloue au pilori, on le salit pour une affaire mineure.

Ce que je voulais dire aujourd’hui c’est : soit on condamne tout le monde, soit on ne condamne personne. Mais je n’apprécie pas cette justice qui va toujours dans le même sens qui condamne toujours les hommes politiques d’un même bord politique et qui ferme les yeux sur tous les autres. Voilà, c’était le coup de gueule de ce matin.

C’est notre premier podcast n’est bien sûr pas parfait. On s’affirme au fil du temps. J’espère que vous avez apprécié qu’on pourrait faire beaucoup de podcasts.